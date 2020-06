Ce s-a întâmplat cu câteva secunde înainte de accidentul din Italia. ”Tata a țipat la mine!”

Arest cu prelungire de 21 de ani, pentru moment, pentru șoferul român care și-a condus jumătate de familie spre moarte pe o autostradă din Italia. Fiica de 8 luni, băiatul de 10 ani și părinții lui au murit pe loc în urma impactului, în timp ce soția și ceilalți doi copii se află la spital. În fața magistraților nu a putut scoate un cuvânt. Filmul cumplitului accident a fost completat cu o secvență: ”Tata a țipat la mine”.

Emil Ciurar, 30 de ani, din comuna Petru Rareș, Bistrița-Năsăud, a provocat vineri un carnagiu după ce a adormit la volanul unui Volkswagen Sharan, pe autostrada A1, în Italia. Fiica de 8 luni, băiețelul de 10 ani și părinții șoferului au murit pe loc după impactul mașinii cu un TIR. După o curbă, la kilometrul 360, în zona Badia al Pino, Ciurar a pierdut controlul volanului, s-a izbit cu automobilul de un TIR parcat, apoi a ricoșat într-un Nissan Qashqai.

Tânărul de 30 de ani a scăpat nevătămat, iar soția lui și ceilalți doi copii ai familiei au fost transportați la spital în stare gravă. Aflat într-o celulă din închisoarea Arezzo, fiind acuzat de omucidere rutieră multiplă, Ciurar încearcă să refacă ultimele clipe înainte de producerea tragediei.

„Tata a țipat la mine: Fii atent! Am deschis ochii, am văzut TIR-ul în fața mea și am încercat să trag stânga de volan. Câțiva centimetri și i-aș fi putut salva pe toți”, povestește bărbatul.

„L-am avut pe tata lângă mine. I-am văzut trupul și pe cel al mamei mele pe asfalt. Mi-am scos copiii din mașină, am vrut să-i salvez”, a declarat în lacrimi acesta.