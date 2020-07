Ce s-a întâmplat acum cu averea Stelei Popescu. Câți bani valorau casele pe care le avea

Stela Popescu a muncit toată viața și de aceea a acumulat o avere impresionantă. Acum însă, toate proprietățile, bunurile și banii i-au revenit Doinei Maximilian, fiica adoptivă a răposatei actrițe. Fiica Stelei Popescu are vârsta de 65 de ani, dar se pare că nu își găsește locul nicăieri.

Ce s-a întâmplat acum cu averea Stelei Popescu

Aceasta a abandonat fiecare casă de locuit. Doina Maximilian a locuit trei luni în vila din București, iar în casa de 2 Mai, ea nu a rezistat mult și a părăsit-o.

Se fac aproximativ trei ani de când Stela Popescu a murit, la vârsta de 81 de ani, în urma unui atac cerebral. Apropiații artistei spun că ea a muncit toată viața de dragul Doinei, de dragul fiicei sale, pe care o înfiase de mică și căreia Stela Popescu îi îndeplinea toate dorințele, chiar și pe cele mai excentrice.

”Stela a muncit pe rupte, n-a stat o clipă locului. Casele le cumpăra pentru fata ei, Doina, care voia mereu alta şi alta. Stătea cam doi – trei ani în câte una, apoi o convingea pe Stela să-i cumpere alta. Se temea ca mama ei să nu cheltuiască banii pe altceva sau să nu-i doneze pentru acte umanitare”.

Doina Maximilian a moștenit o avere mare

Astfel, Doina a moștenit o avere mare, mai exact un bloc cu trei etaje în București, care este estimat la cel puțin 500.000 de euro, vila din Crevedia, de 220.000 de euro, vila de la mare, din stațiunea 2 Mai, de 200.000 de euro, dar şi o alta, de peste 250.000 de euro, în București, unde actrița a locuit până în data de 23 noiembrie 2017, când a murit. În plus, actrița mai deținea și un apartament pe Calea Moșilor, dar și o casă pe strada Thomas Masaryk, mai multe terenuri, dar și un cont de 300.000 de euro.

Cu toate acestea, se pare că fiica adoptivă a Stelei Popescu părăsește casele pe rând: ”N-a rezistat mai mult de trei luni în casa în care Stela a locuit până în ultima clipă a vieţii, s-a mutat în Bucureştii Noi. Iar vila de la 2 Mai este acum abandonată”, arată apropiaţii actriţei, conform Viva.ro.

De altfel, Doina Maximilian a recunoscut că mama ei o ajuta financiar.

”Îi simt prezenţa şi acum. Stela, mama mea, ne ocroteşte din cer: pe mine, pe fiica mea, dar şi pe nepoţelul meu. Ea a fost stâlpul familiei noastre! Cât a fost în viaţă, nu ne-a lipsit nimic. Tot timpul ne întreba dacă suntem bine, dacă ne lipseşte ceva. După ce a murit, o apreciez şi mai mult, îi simt enorm lipsa„.

Stela Popescu a muncit toată viața pentru avere

Într-un interviu, Stela Popescu a povestit despre eforturile ei de a strânge bani:

”Am călătorit în trenuri cu gheaţă la ferestre, am jucat în săli unde spectatorii aveau cojoacele pe ei, dar eu n-am urcat pe scenă cu cojocul pe mine! Când vedeam lumea stup acolo, oameni fericiţi, cum să nu mă bucur? Am muncit, am îndurat, dar am ştiut întotdeauna pentru ce. Am o meserie în care se aleargă mult. Acele spectacole ”de probă„, făcute cu marii actori ai României, se făceau peste tot prin ţară, pentru că salariile erau foarte mici. Ca să ne fie bine, trebuia să jucăm şi câte trei spectacole în aceeaşi zi şi mai mereu eram pe drumuri – cu trenul, cu maşina, chiar şi cu căruţa, apropo de vorba mamei. Lucram şase zile din şapte, în fiecare zi, mai puţin lunea. Rareori prindeam câte o zi liberă. Şi, în loc să mă relaxez, plecam la Cluj, la Timişoara, prin tot felul de săli de prin ţară, şi jucam aceste şuşe”, spunea Stela.

Doina Maximilian, fiica Stelei Popescu, a fost adoptată de Stela Popescu și soțul ei, umoristul Puiu Maximilian la vârsta de 15 ani, ea fiind chiar fiica fratelui lui Puiu. După moartea părinților săi adoptivi, Doina Maximilian, care este de profesie regizor de film, a radiat mai multe firme care i-au fost lăsate moștenire.