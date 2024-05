Ce s-a ales de prima dragoste a Andreei Marin. E schimbat mult, de ce au divorțat: “N-am făcut față”

Andreea Marin și-a început cariera în televiziune în anii ’90, dar adevărata recunoaștere a venit odată cu emisiunea „Surprize, Surprize”, pe care a prezentat-o aproape un deceniu, între 1999 și 2007. Emisiunea a fost un succes enorm, devenind un fenomen cultural și transformând-o pe tânăra din Roman într-una dintre cele mai iubite vedete TV din România.

În plan personal, puțini fani știu că Andreea Marin s-a căsătorit la doar 21 de ani, însă mariajul vedetei cu Cristian Gheorghiță a durat trei ani. Ce s-a ales de marea ei dragoste, cu ce se ocupă bărbatul acum?

Prima căsnicie a Andreei Marin a durat doar trei ani, când ea avea 21 de ani, iar el 24. Motivul divorțului dintre vedetă și Cristian Gheorghiță ar fi fost distanța, după ce el a plecat să studieze peste hotare.

„Această despărțire a noastră a venit într-un moment în care eu eram prea fragedă, nu eram destul de matură și în același moment am început munca nebună la ‘Surprize’, am simțit o singurătate. M-am simțit singură. N-am făcut față acestei distanțe. De iubit ne iubeam în continuare, dar aveam nevoie de omul acela lângă mine. El n-a făcut nimic rău, dar a avut niște studii, un master de urmat, cu care am fost amândoi de acord și, practic, n-am făcut față”, relata Andreea Marin în trecut.