Ce s-a ales de Iulian Constandachi, la 11 ani de când a câștigat 11 milioane de euro la LOTO

Iulian Constandachi, câștigătorul premiului de 11 milioane de euro la Loto, a fost furat de un apropiat! Norocosul avea un vecin căruia îi oferea ajutor, haine, mâncare, sau chiar bani în unele zile în schimbul diverselor servicii pe care cel din urmă le presta la vila din 2 Mai a lui Constandachi. Însă toată bunătatea nu a fost de ajuns pentru că, fără să stea pe gânduri, vecinul l-a jefuit.

Victima a povestit cum s-a întâmplat totul. Darnic din fire, fostul pompier i-a lăsat vecinului său 500 de lei, bani cu care să se descurce câteva zile, timp în care el era plecat într-o „mini-vacanță”. Aflând, probabil, de la cumnatul gălățeanului unde se află banii, Cristian V. nu s-a gândit prea mult.

„El (n.r. Cristian V. – vecinul) mai lucra pe la mine, aveam încredere în el. L-am ajutat cu haine și cu bani. Și pe el, și pe taică-su. Și când am plecat de acasă pentru câteva zile, i-am dat 500 de lei să-și cumpere ce are nevoie. Iar cumnatului meu i-am lăsat 5000 de lei ca să cumpere materialele de construcție necesare. Cel mai probabil, cumnatul meu i-ar fi spus vecinului de banii pe care i-am lăsat. Dar fără să fie rău intenționat. Cristian V. s-a dus la bar, a băut cu vecinii și băutura i-a luat mințile. A mers la vila mea, a spart geamul, a intrat în casă și mi-a luat banii. Trebuie să-l salte. Urmează procesul, am primit citație, dar eu nu mă prezint pentru că am dat declarație. El a recunoscut tot, nu a negat nimic, a făcut reconstituire. A cheltuit banii, normal. Problema e că a mai făcut o prostie și înainte”, a declarat Iulian Constandachi, potrivit cancan.ro.