Ce s-a ales de Ionuț Gojman de la Insula Iubirii România și cum arată acum. Cu cine s-a căsătorit

Pentru fanii sezoanelor 4 și 5 din ”Insula Iubirii”, difuzată la Antena 1, numele lui Ionuț Gojman este unul extrem de cunoscut și controversat. Dar, după terminarea show-ului, astăzi aflăm ce s-a ales de Ionuț Gojman, cu cine s-a căsătorit și cum arată acum.

În sezoanele 4 și 5, fanii aveau să facă cunoștință cu Ionuț Gojman, devenind pe parcurs controversat, mai ales după decizia de a se despărți de partenera de atunci, Mirela, și nu tocmai în bune condiții.

Citește și: Scandal la Insula Iubirii. Fostele concurente ar fi fost hărțuite și abuzate emoțional în cadrul emisiunii

Deși nu ajungea în finală, părăsind platoul cu mult timp înainte, controversatul concurent declara pe rețelele de socializare la întoarcerea din Thailanda:

”Mulțumesc @antena1,@insulaiubirii, tuturor din echipa care au avut încredere în mine de la început până la sfârșit, mă bucur că am avut ocazia să fac parte din acest format și am trăit o dublă experiență care a fost foarte construstructivă pentru omul Gojman pe toate planurile.”

După ce se despărțea de partenera sa, Ionuț Gojman rămânea în cadrul reality-show-ului, dar în calitate de ispită, în încercarea de a ajunge până în marea finală.

Numai că, după mai multe situații extrem de delicate, acesta lua decizia de a părăsi Thailanda, locul de filmare, ulterior declarând că nu mai vrea să revină, spunând și motivul:

”Viața mea e una foarte frumoasă. Salvia, pentru mine, este tot ce mi-am dorit. Am găsit în ea tot ceea ce nu am găsit în alte femei, iar acest lucru mă face fericit și împlinit.

Am lăsat în spate orgoliile și tot ce ținea de trecut și m-am axat pe prezent. Am planuri mari de viitor, consider că ea este cea mai potrivită persoană pentru mine și de-abia aștept ca relația noastră să se concretizeze într-o frumoasă căsnicie”, declara Ionuț Gojman, conform celor de la Cancan.