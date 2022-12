Ce s-a aflat despre Elena Ceauşescu la 33 de ani de la Revoluţie. Obiectul pe care îl avea la ea în ultima zi de viaţă

La 33 de ani de la Revoluție, detalii necunoscute până acum despre ultimele momente din viața Elenei și a lui Nicolae Ceaușescu ies la lumină. Jurnalistul Ion Cristoiu susține că a obținut adevărata stenogramă a procesului de la Târgoviște, în rândurile căreia sunt descrise momente cutremurătoare. Ce obiect avea la ea Elena Ceaușescu în momentul în care a fost executată.

Ce obiect avea la ea Elena Ceaușescu în ultima zi de viață

S-au împlinit 33 de ani de la Revoluția din decembrie 1989 și procesul de la Târgoviște, la finalul căruia s-a decis soarta lui Nicolae Ceaușescu și a soției sale.

Jurnalistul Ion Cristoiu a dezvăluit pe blogul său că a obținut adevărata stenogramă a procesului, iar în rândurile sale sunt documentate momente tulburătoare. Potrivit documentului, Elena Ceaușescu avea asupra sa un obiect pe care unul dintre militari a încercat, fără succes, să i-l ia cu forța de la încheietura mâinii: o brățară de aur.

„(Un militar îi pune lui Nicolae Ceaușescu căciula pe cap. Alți militari îi leagă pe Nicolae Ceaușescu și Elena Ceaușescu). Elena Ceaușescu: Mă, copii, mă! Nicolae Ceaușescu: Vă e teamă, asta e! Elena Ceaușescu: Nu-mi rupeți mîinile, mă, copii, mă! Nicolae Ceaușescu: Vă e teamă! Niciodată n-am… Elena Ceaușescu: Mă, vă e teamă, mă!? Un militar: Da’ ăia care trag în noi ce sînt? Elena Ceaușescu: Ăia sînt ai Securității, voi n-ați auzit? Nu mă legați! Nicolae Ceaușescu: Rușiiine! Elena Ceaușescu: Rușiine! V-am crescut ca o mamă! Un militar: Luați-i brățara de la mînă. Elena Ceaușescu: Stați la un loc, mă! Un militar: Las-o, mă, dracu’n pace! Elena Ceaușescu: Ce-i asta? Îmi rupeți mîna! Dați-mi drumuʼ la mînă!”, dezvăluie jurnalistul, pe cristoiublog.ro.

„Rămâne un mister”

Potrivit jurnalistului, această secvență indică faptul că brățara pe care o avea Elena Ceaușescu la procesul de la Târgoviște era un obiect de care nu se despărțea și pe care probabil o avea mereu la mână, dar ridică și o întrebare: de ce a vrut militarul să i-o ia când o lega la mâini: „Primise ordin s-o facă? Era zelos? Sau cumva voia s-o șterpelească, s-o dea nevestei sau ibovnicei?”

„Cu ani în urmă, am vizitat Tezaurul Băncii Naționale. La un moment dat, Mugur Isărescu, ghidul nostru prin Muzeu, ne-a arătat o brățară de aur lovită de glonț. Brățara Elenei Ceaușescu purtată în clipa execuției! Cum a ajuns aici brățara, pe care voia s-o șterpelească militarul, rămâne un mister”, scrie Ion Cristoiu.

Jurnalistul a vorbit despre brățara soției lui Nicolae Ceaușescu și cu Victor Stănculescu, în cadrul unui interviu luat în octombrie 2011.