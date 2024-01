Ce restricții are Dana Săvuică după operația de micșorare a bustului: “Nu am voie să conduc mașina o lună de zile și nu am voie să port centura 6 luni” VIDEO EXCLUSIV

Dana Săvuică, prezentatoarea emisiunii Ego Life, a fost prezentă, luni seara, la Cineplexx Băneasa, unde a avut loc premiera filmului John Wick 4. Vedeta a bifat astfel prima apariție la un un eveniment monden, după operația de micșorare și ridicare a bustului, suferită în urmă cu câteva zile. Vedeta a spus, pentru Playtech Știri, că se simte foarte bine, și că va respecta conștiincioasă toate sfaturile date de medicului estetician, pentru ca rezultatul operației să fie cel scontat.

Dana Săvuică își propusese să ajungă pe masa de operație înainte de ziua ei, dorindu-și să își facă drept cadou un bust mai mic. La sfatul medicului, a amânat intervenția chirurgicală pentru luna martie și se declară încântată de alegerea făcută.

Tot timpul o prezență elegantă, Dana Săvuică a optat pentru un outfit negru, care îi punea în evidență noul bust, dar și silueta de invidiat.

“Pe dedesubtul acestei rochii, care este printre puținele pe care am putut să o îmbrac fără să-mi mișc foarte mult brațele, pentru că nu am voie, am o bustieră medicală pe care doctorul Pascal Dameh m-a rugat să o port cu sfințenie. A zis că este condiția esențială să stau cu bustiera medicală. Săptămâna viitoare deja se fac 10 zile și merg să-mi scoată firele. Nu am voie să conduc mașina o lună de zile. Poliția, da, nu am voie să port centura 6 luni de zile, mi-a zis doctorul. Am scutire medicală!”, ne-a spus ea amuzată despre restricțiile pe care le are după intervenția chirurgicală suferită la nivelul bustului.