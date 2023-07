Ce religie are Mihai Gâdea, de fapt. Are interzis să facă asta în zilele de vineri și sâmbătă

Ce religie are Mihai Gâdea. Mulți dintre români au observat și s-au întrebat în același timp de ce prezentatorul de la Antena 3 nu are emisiuni și zilele de vineri și sâmbătă. Foarte puțini știu, însă Mihai Gâdea nu muncește în aceste zile, pentru că religia nu îi permite.

Ce religie are Mihai Gâdea, prezentatorul emisiunii de la Antena 3 ”Sinteza Zilei” și directorul postului TV, este întrebarea multora dintre cei care îl cunosc, mai ales că despre acesta s-a mai scris că este pastor, însă românii nu știu din ce cult religios face parte.

Mihai Gâdea se numără printre din cei mai vechi jurnaliști de la Antena 3, iar emisiunile sale au o audiență mare, acestea putând fi văzute de luni până joi.

Astfel, mulți dintre telespectatori s-au întrebat de ce directorul postului de televiziune nu lucrează în zilele de vineri și sâmbătă.

Telespectatorii știu foarte puține despre viața privată a lui Mihai Gâdea. Directorul Antena 3 este un om discret, la fel și soția lui, însă, anumite detalii tot au ieșit la iveală.

Despre cariera lui în presă se cunosc multe detalii, însă, ceea ce este interesant este faptul că Mihai Gâdea a fost pastor și ținea predici în bisericile adventiste, înainte de a deveni cunoscut la televizor.

Astfel, într-un videoclip făcut la Sala Palatului, care poate fi văzut și acum pe YouTube, Mihai Gâdea a fost surprins în timp ce împărtășea cu credincioșii prezenți o întâmplare din viața lui.

Cel care avea să devină un jurnalist celebru le vorbea oamenilor cu un ton cald și blând și încerca să îi convingă de faptul că nimic din ce este lumesc nu este important ci, singurul cu adevărat valoros este cuvântul Domnului.

Cei care se mai întreabă ce religie are Mihai Gâdea, trebuie să mai știe că acesta s-a botezat în religia adventistă, iar potrivit regulilor după care practicanții acestei religii se ghindează, începând de vineri, după apusul Soarelui, și până duminică dimineața, orice activitate, cu excepția rugăciunii, este interzisă.

Acesta este motivul pentru care Mihai Gâdea nu face emisiuni vineri și sâmbătă. Directorul Antena 3 își începe activitatea duminica, astfel că ultima zi a săptămânii în care prezentatorul poate fi urmărit la Sinteza Zilei este joia. Au existat și excepții de la regula adventistă, însă aceastea au fost foarte puține de-a lungul anilor.

De asemenea, Mihai Gâdea a fost prezent, în urmă cu mai mult timp, la podcastul ”Altceva cu Adrian Artene”, acolo unde a făcut dezvăluiri despre unele experiențe care nu sunt cunoscute deloc publicului telespectator.

”Am mers la Teologie când aveam 18 ani, imediat cum am terminat liceul. Am terminat Institutul la 23 de ani și de foarte multe ori a fost ceva tare, totuși. Era perioada în care Antena 3 era atacată puternic de președintele în funcție al țării. La un moment dat, m-au luat la țintă pe mine direct. Făcuseră ei acolo o strategie, să mă atace, să spună că sunt pastor. Cine, domnule, pastorul ăsta?

Eu când am văzut, am avut un sentiment de amuzament în primă instanță, dar, pe de altă parte, îmi părea rău, zic: Totuși oamenii care cred în Dumnezeu, în felul ăsta ei simt asta ca o batjocură, ca o rușine, mie nefiindu-mi rușine de asta. Nu mi-a fost niciodată rușine, eu am vorbit despre asta. Și s-a întâmplat ceva foarte ciudat, după ce a fost asaltul ăla de atacuri, audiența, care era deja mare, a crescut și mai mult!”, spunea Mihai Gâdea în podcastul menționat.