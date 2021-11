Ce relație are Cove cu Adela Popescu după plecarea lui de la PRO TV. A recunoscut tot

Cove a vorbit despre relația pe care o are cu Adela Popescu, după ce acesta a decis să părăsească emisiunea Vorbește Lumea, pe care o modera alături de colega lui.

Cove a decis să părăsească Pro Tv pentru Prima Tv și a înlocuit-o pe Adela Popescu cu Diana Bart.

El prezintă acum Flash Monden alături de Diana Bart, pe Prima Tv. Prezentatorul spune că și-a dorit altceva, așa că oferta televiziunii a picat la fix.

„E o provocare pe care am acceptat-o cu inima deschisă. A, şi o colegă, pe Diana, care e frumoasă, deşteaptă şi foarte bună la ceea ce face. Să fiu cu ea pe platouri e o distracţie continuă”, a spus Cove pentru Ok! Magazine.

Cât despre relație cu Adela Popescu, Cove spune că au rămas prieteni, la fel cum s-a întâmplat cu toate fostele lui colege de televiziune.

Cât despre cum s-a schimbat viața lui de la începutul pandemiei, Cove recunoaște că a învățat să trăiască așa și că a petrecut mai mult timp în familie.

„A fost un an bun. Am îmbrăţişat schimbările din el, am învăţat să trăiesc cu starea de pandemie, am petrecut timp mai mult în familie şi am avut vreme şi de vacanţă.

Sunt o fiinţă extrem de adaptabilă.

Am adaptat job-ul, am adaptat Teatrul Ion Creangă astfel încât să continuăm să îi bucurăm pe cei mici, am adaptat programul pentru toţi ai mei.

Nu a fost nevoie să renunţ la nimic. Cumva, am găsit echilibrul şi în aceste vremuri dificile”, a spus el.