Ce puneau bunicile în vinul fiert. Ingredientul special care îi dă o savoare deosebită

Vinul fiert este una dintre cele mai consumate băuturi în sezonul rece. Cu precădere în perioada în care sărbătorile de iarnă bat la ușă. O cană de vin fiert poate să îți facă seara cu adevărat mai plăcută. Sunt, însă, unele detalii de care trebuie să ții cont, dacă vrei să prepari așa ceva în bucătăria ta. Află în rândurile de mai jos ce puneau bunicile în vinul fiert.

Ce puneau bunicile în vinul fiert

Vinul fiert este băutura ideală în perioada premergătoare sărbătorilor de iarnă. Este nelipsit de la piețele, târgurile și mai toate evenimentele cu caracter specific acestei perioade a anului. Dacă nu vrei să-l cumperi, poți foarte ușor să-l prepari chiar în comoditatea bucătăriei tale.

Nu este deloc greu să prepari vin fiert. În schimb, trebuie să ai grijă să alegi cele mai calitative ingrediente. Bineînțeles, acestea pot varia și în funcție de preferințele gospodinelor sau ale persoanelor care vor consuma băutura. Însă nu despre acest aspect vom discuta astăzi.

În articolul în cauză vom vorbi despre ingredientul special care dă o savoare deosebită vinului fiert. Bunicile nu îl omiteau niciodată când preparau aromata băutură. Este vorba despre scorțișoară. Deși pare un produs poate „epuizat” în această perioadă, nu este chiar așa.

Scorțișoara este specială deoarece conferă băuturii – și nu numai – o căldură subtilă, asociată exact cu ideea sărbătorilor de iarnă. Este un ingredient cheie, folosit inclusiv în mâncăruri, precum și în diverse deserturi. O poți folosi atât sub formă de pudră, cât și sub formă de bețișoare sau batoane. Are o textură fulgurantă, iar vinul fiert va fi mult mai delicat și savuros.

Cum poți să faci rapid vin fiert acasă

Ingrediente:

1 litru vin roşu;

8 linguri zahăr;

2 batoane scorţişoară;

4-5 steluţe anason;

1 portocală.

Mod de preparare:

Se amestecă vinul cu zahărul. Se adaugă, apoi, cele patru-cinci steluțe de anason. Se adaugă scorțișoara și se amestecă din nou. Se pune compoziția pe aragaz, la flacără medie, și se lasă la fiert până se dizolvă zahărul. Se amestecă vinul pe fiert ușor, până începe să facă spumă, după care se ia de pe flacără. Se curăță portocala de coajă, care se aranjează pe pahar, în interiorul acestuia punându-se feliuțele decojite.

După ce vinul fiert a fost luat de pe foc, se lasă la răcit, pentru a nu irita gâtul. Apoi, cât încă este cald, se toarnă în paharul cu feliuțe decojite de portocală și se savurează singur sau alături de alte preparate sau deserturi de sezon. Poftă bună!