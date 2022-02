Ce propunere neașteptată i-a făcut Dan Negru Andreei Esca. Are legătură cu salariul ei. Deși propunerea a fost făcută în urmă cu mai mult timp, prezentatorul de televiziune abia acum a făcut-o publică. Iată ce declarații a făcut Dan Negru după transferul său la Kanal D, după mai bine de două decenii de emisiuni la Antena 1.

Dan Negru a vorbit deschis după transferul său la Kanal D, de altfel, la fel cum a făcut-o întotdeauna. El a vorbit despre ce anume l-a făcut să ajungă în topul prezentatorilor din România, dar a făcut declarații și despre salariile prezentatorilor, subiect pe care l-a abordat și cu Andreea Esca căreia i-a făcut o propunere inedită.

Astfel, după ce deseori s-a vehiculat că Dan Negru ar fi unul dintre cei mai bine remunerați oameni din showbiz, el a spus că și-ar fi dorit ca salariile prezentatorilor să fie publice.

Dan Negru a mai afirmat despre sine că mereu a fost o gază dependentă de format, un om muncitor, neconsiderându-se un prezentator „cu har„ precum Mihaela Rădulescu, Horia Brenciu sau Andreea Marin, pe care îi consideră figuri iconice ale televiziunii din România.

„Eu nu sunt deloc un prezentator șarmant sau genial. Nu sunt deloc un prezentator cu har. Mihaela Rădulescu, Brenciu, sunt oameni care au har, eu nu am. Eu știi ce am? Am hărnicie!

Eu am fost harnic în jurul formatelor, am săpat în jurul lor, le-am construit și am încercat să fac formatul să fie un versant al unui munte, iar eu să fiu celălalt versant, cât de mult am putut. Am fugit ca să se întâlnească în vârf cei doi versanți ai muntelui, am fost harnic.

Am schimbat formatele după chipul și asemănarea mea, și atunci publicul avea senzația că ăla era un format construit pentru mine și făcut de mine.

Asta a fost tot, dacă există vreun truc! N-am fost deloc genial, șarmant sau atractiv! Teo, spre exemplu, e un prezentator genial, e un „one man show”, eu depind de formate!”, a mai adăugat Dan Negru pentru sursa citată.