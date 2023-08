Ce probleme de sănătate are Elisabeta Lipă. Motivul pentru care merge des la dermatolog: “Mă mai duc să văd dacă nu au mai apărut altele” EXCLUSIV VIDEO

Elisabeta Lipă și-a dedicat viața sportului, făcând performanță în canotaj, unde în anul 2000 a fost declarată cea mai bună canotoare a secolului XX. În calitate de președintă a Federației Române de Canotaj, fosta campioană continuă să se preocupe de bunul mers al lucrurilor în domeniul în care ea a adunat foarte multe medalii.

Cu ce probleme de sănătate se confruntă Elisabeta Lipă

În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, Elisabeta Lipă ne-a dezvăluit cât de importante sunt recomandările specialiștilor în performanța unui sportiv, ne-a povestit despre problemele pe care le-a întâmpinat la nivelul pielii în urmă cu 23 de ani, dar și faptul că de atunci merge periodic la dermatolog.

Elisabeta Lipă se preocupă de aspectul pielii sale și ne-a vorbit despre rutina de îngrijire, marea sportivă nefiind adepta operațiilor estetice, ci a produselor de calitate și a tratamentelor noninvazive.

PLAYTECH ȘTIRI: Când ați început să fiți mai atentă cu pielea dumneavoastră, să vă îngrijiți? Având o viață de sportiv, mă gândesc că nu prea aveați timp de ritualuri.

Una e să te dai cu cremă și alta este deja să ajungi la un ritual. Nu aș putea să spun că m-am născut dându-mă cu cremă pe față, ci pur și simplu când am început să fac parte ca sportiv dintr-un lot olimpic, când ai în jurul tău profesioniști, unul spune ce să mănânci, altul câte ore de somn îți trebuie, ce vitaminizare trebuie să iei și sunt specialiști care ne spun că trebuie să ne dăm și cu cremă pe față, creme bune, pentru că timpul nu este tocmai prieten foarte bun cu noi și trebuie să folosim produse de calitate, care să ne ajute să ne păstrăm tenul cât de cât în parametri normali.

Niciodată nu am știut că să te dai cu protecție solară zi de zi și nu doar când mergi la mare, că asta era în mintea mea că mă dau cu protecție solară să nu mă ard când mă duc la mare, dar de fapt trebuie să mă dau în fiecare zi, pentru că soarele te prinde peste tot, iar soarele, din păcate, nu prea ne mai face bine, cu toate că îmi place să am pielea bronzată. Toată viața am stat doar în compleu la soare și aveam un bronz pentru care am fost foarte invidiată.

Elisabeta Lipă: “Eram în pregătire pentru jocurile olimpice de la Sydney în 2000 și dintr-odată m-am umplut toată de veruci virale”

PLAYTECH ȘTIRI: Dar ați avut probleme cu pielea până să descoperiți produsele care v-au fost indicate?

Am avut probleme cu pielea, în sensul că, nu știu, de la exploziile solare, eram în pregătire pentru Jocurile Olimpice de la Sydney în 2000, și dintr-odată m-am umplut toată de veruci virale.

Nu am știut ce se întâmplă, dar m-am dus, am consultat un dermatolog, pentru că ele dacă nu sunt arse, sigur că da atunci se întind foarte repede, trebuie să dezinfectezi tot ce ții pe tine și la fel am făcut și eu.

Am consultat un dermatolog, mi le-a ars, nu am mai avut nicio treabă. Din când în când mă mai duc să văd dacă nu au mai apărut altele, că asta e, nu pot să stau ferită de soare, să stau în casă, ci pur și simplu viața mea e în aer liber și este la soare.

PLAYTECH ȘTIRI: În prezent, cum arată rutina dumneavostră de îngrijire?

Seara mă demachiez, niciodată nu m-am zgârcit la produse de calitate, pentru că ele ne ajută clar, ne mențin în tonus pielea frumoasă, fermă, nu neapărat trebuie să te dai cu mult fond de ten, ci pur și simplu curăț fața seara, niciodată nu există să nu mă dau cu cremă, dimineața același lucru, îmi place să am fața curată.

Elisabeta Lipă: “Nu sunt adepta operațiilor estetice”

PLAYTECH ȘTIRI: Ce părere aveți despre intervențiile la nivelul feței pentru diminuarea ridurilor? Cremele nu au o astfel de putere.

Cremele nu au o astfel de putere, dar sunt tratamente din astea noninvazive, care te ajută să îți îmbunătățești calitatea pielii. Nu sunt adepta operațiilor estetice, asta sub nicio formă.

Dar asta nu înseamnă că, dacă cineva, nu știu, cunosc o persoană care asta își face, am ceva împotriva ei, deci consider că fiecare face ceea ce îi place.