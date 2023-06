Ce postase Dana Roba pe Instagram cu doar câteva zile înainte să fie lovită de soţ. „Sunt fericită”. Cum a apărut bărbatul în faţa judecătorilor

Dana Roba trece prin clipe de coșmar. Vedeta a fost bătută fără milă de către soțul ei până a ajuns în comă. Starea makeup-artistului a fost atât de gravă încât aceasta a ajuns pe masa de operație. Momentele de groază prin care a trecut au avut loc la scurt timp după ce aceasta îl anunațase ca va renunța la verighetă. Fostul ei soț a fost chemat în fața judecătorilor. Modul în care acesta s-a prezentat i-a pus pe oameni pe gânduri.

Vestea că Diana Roba a ajuns la spital i-a șocat pe urmăritorii acesteia de pe Instagram. Foarte puțini se așteptau ca viața acesteia să fie una tristă. Cu doar câteva zile înainte de incident, Diana Robu făcea o postare pe Insta, unde vorbea despre faptul că este fericită. Fosta parteneră a lui Nicolae Guță le vorbea fanilor, la acel moment despre cât de fericită este pentru că a reuși să slăbească șapte kilograme.

”Sunt foarte fericita de cat am slăbit, astăzi am fost la @esaexclusiveshop și am intrat in aceasta rochița, mărimea S.

La recomandarea medicului, am renunțat la dulce și sucuri. Ma simt foarte bine, durerile de stomac au dispărut, cat si aciditatea gastrica. Am slăbit 7 kg si 20cm.”