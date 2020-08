Ce porecle a avut Irina Rimes. Nimeni nu știa asta despre ea. Mulți oameni s-ar rușina să se afle

Deși se află ”în mijlocul mulțimii”, mulți nu cunosc amănunte despre ea, cum ar fi cum i-a fost copilăria sau cum era alintată. Poreclele Irinei Rimes sunt fabuloase.

Irina Rimes, despre copilărie. Ce porecle avea cântăreața

Un drum la București i-a trebuit ca să ajungă celebră. Venită din Republica Moldova, Irina Rimes a cucerit rapid topurile muzicale din România, dar, în pofida faptului că este o persoană publică, și-a păstrat echilibrul dobândit acasă, cât și sinceritatea. Cântăreața povestește fără abțineri despre copilăria sa, cu lipsuri pe alocuri, dar fericită, despre viața la țară și pățaniile din trecut. Printre detaliile pe care le-a oferit publicului despre ea se numără și poreclele pe care le-a avut, anume ”Micul Samurai J” și ”Șoarec”.

„Eu am crescut la țară, dar va rog să nu mă judecați. Eram un copil, aveam 5-6 ani. Am crescut animale acolo, pe bătătură. Și când mama aducea boboceii din ouă, erau murdari și miroseau. Sunt urați și murdari. Dar la ce m-am gândit eu? Să îi spăl! Și i-am spălat. Mai departe, ce am făcut? I-am pus la uscat că pe rufe, pe sârmă, cu clești. Apoi mi-am văzut de treabă”, a povestit solista.

A cântat pe străzi, în Belgia

Artista a decis la o vârstă fragedă să își unească destinul cu Andi Bănică. Cei doi au devenit cunoscuți prima dată în Republica Moldova, după ce au participat la un concurs de talente. Tânărul este și cel alături de care artista a plecat în Belgia.

„Înainte să apară totul, mi-am aminti că eu și soțul meu am plecat în Belgia. Am luat pălăria și am plecat cu 10 euro. Stăteam ca proștii pe scaun și așteptam în Frakfurt. Am ajuns și am cântat pe stradă cum spui tu. Am prețuit acel moment. Mă identific cu tine”, a povestit juratul.