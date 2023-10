Ce poate face un preot din Botoșani cu banii strânși din cutia milei. Credincioșilor nu le-a venit să creadă

Un preot din satul Hilișeu Cloșca, comuna Hilișeu Horia, din județul Botoșani, și-a surprins credincioșii cu un gest pe care puțină lume smerită îl face. Reprezentantul bisericii, conștient de faptul că zona în care slujește și locuiește este moartă din punct de vedere economic, acesta a decis să folosească banii pe care oamenii îi pun în cutia milei într-o formă umanitară și creatoare.

Comunitatea în care slujește părintele Cătălin Florin Istrate, preot paroh la Biserica „Nașterea Maicii Domnului” din Hilișeu Cloșca este una rurală, de agricultori, aproape de granița de nord a României cu Ucraina. Din cauza traiului extrem de modest din acea zonă, singura șansă a copiilor de acolo pentru a răzbi în viață este învățătura.

Știind cum stau lucrurile în acest sat, părintele a decis împreună cu membrii Consiliului Eparhial ca unii dintre elevii din gimnaziu să primească o mini-bursă. Scopul acestui ajutor financiar este acela de a-i stimula pe elevi să învețe și mai mult. Beneficiarii sunt, bineînțeles, elevii care au cele mai bune rezultate la școală.

Recompensele vor fi acordate de două ori pe an, iar banii vor fi oferiți din cutia milei, acolo unde fiecare creștin introduce o sumă modică de bani pentru susținerea adminsitrativă a bisericii.

Din păcate, de cele mai multe ori, acești bani se duc în buzunarul mai multor persoane, fără a fi utilizați cu scopul pentru care au fost strânși. Din acest motiv, inițiativa preotului și a colegilor săi au surprins întreg satul, deoarece un astfel de gest se întâmplă tot mai rar în ziua de azi.

Preotul a povestit că această inițiativă a venit după ce a observat că atenția oamenilor se îndreaptă în mod special în zona copiilor defavorizați, iar pentru copiii conștiincioși și cu rezultate bune la școală, nimeni nu acordă atenție. Pentru că fiecare copil cu potential merită îmcurajat, părintele Cătălin Istrate a luat această inițiativă frumoasă, bucurând sufletele micilor exploratori.

„Am venit în urmă cu 8 ani, prin transfer, şi am găsit oameni extraordinar de buni creştini, foarte harnici şi milostivi şi darnici. Împreună formăm o frumoasă familie.

Toată lumea ajută în special persoanele defavorizate şi aşa este şi normal. Am observat că pe copiii buni, copiii care se străduiesc la şcoală, copiii care au rezultate bune, nu prea îi încurajează multă lume.

Am hotărât să îi ajutăm într-un fel şi pe cei care sunt merituoşi, cei care învaţă bine, cei care se străduiesc. În felul acesta, am hotărât împreună cu domnii şi doamnele din Comitetul Parohial să înfiinţăm această mini bursă pentru copiii de gimnaziu, cei mai buni din fiecare an de studiu. Îi încurajăm să se străduiască mai mult, să fie mai buni”, a mărturisit preotul Cătălin Istrate, la Antena 3 CNN.