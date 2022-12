Ce planuri are Maria Marinescu de Crăciun: „Aici e exotic”. Alimentul pe care nu îl mănâncă soțul Alin Petrache VIDEO EXCLUSIV

Maria Marinescu și Alin Petrache nu au aptitudini culinare și nici timp pentru a se implica în pregătirea mesei tradiționale de Crăciun. Creatoarea de modă și președintele Federației Române de Rugby au lăsat rezolvarea acestor treburi în sarcina doamnei care îi ajută în casă. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, cei doi ne-au mărturisit că rămân în București atât de Crăciun, cât și de Revelion. Ce planuri are Maria Marinescu de Crăciun.

Maria Marinescu și Alin Petrache și-au făcut apariția împreună, luna aceasta, la gala Luxury, ei fiind prezențe rare la evenimentele mondene.

Unde petreceți sărbătorile?

Maria Marinescu: Crăciunul acasă, Revelionul în București.

Alin a renunțat la carne

Cine se ocupă de masa tradițională?

Alin Petrache: Niciunul dintre noi.

Maria: Comandăm, ce mai luăm de la prieteni, ce mai face doamna care ne ajută în casă, deci găsim noi. Alin nu mănâncă carne. El mănâncă omletă și cartofi prăjiți de Crăciun. Eu mănânc sarmale, îmi plac, dar găsesc eu câteva sarmale acolo, undeva, prefer să mă duc într-o vizită decât să chem lumea la noi.

Când ai devenit vegetarian? Ce a determinat această decizie?

Alin: Mănânc pește, fructe de mare, nu mai mănânc carne de ceva vreme. Din punct de vedere al sănătății, mă simt mult mai bine. Spun tuturor să facă lucrul acesta.

Anul acesta, ce îi cer copiii lui Moș Crăciun? Ați făcut scrisori împreună?

Maria: Ăsta mic încă crede în mirajul lui Moș Crăciun, dar toți copiii au făcut scrisori.

Ce rezoluții aveți pentru 2023?

Alin: Să ne trezim un pic. Avem o societate destul de lentă. Practicăm foarte puțin sport. Eu trebuie să mă promovez, nu? Va trebui să ne trezim un pic. Suntem într-un moment destul de delicat, dificil. Cred că, un pic, o privire către Dumnezeu, către divinitate nu ar strica tuturor și mai ales să începem să cerem și de la noi și nu de la alții, în general. Noi avem o boală de a spune de fiecare dată celălalt e, nu, e bine să ne uităm la noi în curte și să ne vedem de ale noastre.

Maria: Eu nu am rezoluții așa profunde. Niciodată nu am avut rezoluții de anul nou. Gata, de la întâi ianuarie…nu. Nu mi se pare nimic special.

Alin Petrache: „Calitățile pe care le are Maria depășesc defectele”

Începeți anul cu o vacanță exotică?

Alin: Bucureștiul e o vacanță exotică, dacă ieșim aici, în spate, la roată, e exotism total. Nu poți face doi pași fără să te simți exotic. Oricum Bucureștiul este un oraș exotic, putem să ne simțim bine, important este să avem și o vreme bună.

Maria: Eu sunt cu vacanțele exotice și încerc să-l conving tot timpul.

Ce calități apreciezi la Alin?

Maria: Nu pot să spun, sunt lucruri prea intime și nu pot să înșir așa, este tot pachetul.

Alin, ce calități apreciezi la Maria?

Alin: Are foarte multe calități, are și foarte multe defecte. În general, apreciez calitățile și calitățile pe care le are ea depășesc defectele și atunci este un tot unitar așa cum spune, suntem all inclusive și suntem mulțumiți cu lucrurile pe care le avem.

Maria: Și cu defectele și cu calitățile.

În general, când mergeți undeva, îți pui amprenta și pe vestimentația lui Alin?

Alin: Nu, eu mă îmbrac doar în albastru închis.

Maria: Ba da, asta (n.r batista) am ales-o eu.

Maria Marinescu: „Nu sunt genul, sunt altfel de sexy”

Dar invers, tu îi spui Mariei că îi vin mai bine anumite culori?

Alin: Nu, nu mă bag.

Maria: Chiar nu se bagă. Acum mi-a zis că sunt prea elegantă, unde mergem.

Dar dacă, de exemplu, ești prea sexy, te lasă?

Maria: Nu, dar nici nu mă îmbrac așa. Nu am fost în situația în care să-mi spună că sunt prea sexy, să mă schimb. Nu sunt genul, sunt altfel de sexy.

Cum arată dressingul unei creatoare de modă? Ai rochii de la începutul carierei tale pe care le păstrezi?

Maria: Da, am lucruri pe care le am din facultate, deci de pe la 18-19 ani. E mare dressingul, e plin de lucruri. Nu pot să mă despart de ele. Sunt piese de colecție, care devin vintage la un moment dat. Pe unele nu pot să le dau. Dressingul ocupă o cameră.

Video: Daniel Bălan