Ce plănuiește Regele Charles pentru succesiunea de la tronul britanic. Schimbarea e mai aproape decât ar crede mulți

Regele Charles, în vârstă de 75 de ani, a început să facă planuri privind succesiunea la tronul britanic, după diagnosticul pe care l-a primit din partea medicilor. Se pare că schimbarea va veni mai repede decât s-ar fi așteptat unii. Din întregul proiect, lipsește un pion important.

Regele Charles conturează planurile pentru succesiunea la tronul britanic

Expertul și autorul regal Tom Quinn a vorbit în cea mai recentă intervenție pentru presă despre starea de sănătate a Regelui Charles, în vârstă de 75 de ani. Acesta a indicat că afecțiunea cu care a fost diagnosticat de medici l-a determinat să pună în aplicare unele planuri legate de succesiunea la tron.

Autorul regal, care a publicat și lucrarea Gilded Youth: An Intimate History of Growing Up in the Royal Family, a sugerat că Prințul William, moștenitorul de drept al tronului britanic, se află în centrul tuturor planurilor de succesiune întocmite de rege.

Prințul William, în centrul atenției privind preluarea monarhiei

Regele Charles era conștient că Prințul William urma să preia tronul britanic, așa cum indica și linia de succesiune de drept. Consilierii regali au crezut că planurile nu vor fi discutate decât când monarhul va fi în jurul vârstei de 85 de ani. Diagnosticul primit însă, a schimbat toate lucrurile.

Tom Quinn a explicat că, probabil, boala de care suferă Regele Charles este mai serioasă și cu efecte mai periculoase decât s-a sugerat la început, motiv pentru care oficialii de la Casa Regală acționează. Jurnaliștii străini au solicitat un punct de vedere de la Palatul Buckingham, însă fără a avea succes.

„Nimeni nu are încredere să îl includă pe Harry în planul acesta”

„Planificarea succesiunii la tron se face în secret. Nimeni nu are încredere să îl includă pe Harry în planul acesta, din simplul motiv că, dacă se simte în vreun fel disprețuit sau nu i se acordă ceea ce crede că merită, va alerga la presă”, a declarat Tom Quinn.

Declarațiile făcute de Tom Quinn vin la doar câteva zile după ce în spațiul public s-a vehiculat că Prințul William a blocat orice modalitate de întoarcere a fratelui său mai mic în poziție regală. În ciuda faptului că Harry și-a exprimat interesul de a prelua parțial îndatoriri regale, această ofertă a fost refuzată.

William a refuzat prompt orice încercare a fratelui său de a reveni în monarhie

Prințul de Wales, în vârstă de 41 de ani, i-ar fi transmis clar fratelui său că nu este binevenit să revină la viața regală, după ce împreună cu soția lui, Meghan Markle, s-au dezis de monarhie în urmă cu patru ani. Fiul moștenitor al regelui nu ar avea încredere în fratele său mai mic.

După vizita făcută la Londra, Harry a sugerat într-un interviu la televiziunea națională că starea de sănătate a tatălui său este una precară. S-a spus atunci că Familia Regală nu a fost încântată de decizia ducelui de Sussex de a vorbi despre acest subiect în mod public.