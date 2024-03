Ce PIB per capita are București în Uniunea Europeană: a depășit orașe importante. Care sunt zonele cele mai sărace din România

Deși Europa, ca urmare a crizelor din ultima vreme, trece printr-o perioadă extrem de grea, încă mai bate recorduri, mai ales în privința marilor orașe cu un PIB ridicat. Printre aceste orașe se regăsește și Capitala României. Citește mai departe și află ce PIB per capita are București în Uniunea Europeană, și cum a depășit orașe importante, percum și care sunt zonele cele mai sărace din România.

Și în 2024, Europa este o regiune în care se poate trăi

Așa arată cele mai recente rapoarte socio-economice europene. Deși întreg continentul trece prin situații de criză, nu este deloc surprinzător faptul că mulți oameni doresc să obțină un permis de ședere, sau chiar cetățenia unor state din Europa și să se stabilească într-una din țările europene.

Alegerea unei țări și a unui oraș nu este întotdeauna un lucru ușor de făcut și puteți privi acest lucru din diferite unghiuri. În urma rapoartelor recente, s-a stabilit și un top al celor mai bogate orașe europene luând în considerare PIB-ul pe cap de locuitor, deoarece acesta este o garanție certă a unor condiții bune de trai și a bunăstării generale a populației.

Ce PIB per capita are București în Uniunea Europeană

Deși cu o creștere socio-economică, relativ, lentă, Bucureștiul este inclus în acest top, devansând orașe precum Salzburg sau Sttugart, când vine vorba de PIB per capita. Astfel că, în noul top al orașelor cu PIB per capita, Bucureștiul este menționat cu o creștere semnificativă de 177% din media europeană, iar asta în condițiile în care cele două orașe menționate au fost înregistrate cu 148, respectiv, 145% PIB per capita.

De cealaltă parte, în contrast cu creșterea înregistrată de București, statistica precizează și care sunt zonele cele mai sărace din România, fiind vorba de Oltenia, partea de sud-vest, precum și zona Sud-Muntenia, amândouă cu un procent de numai 57% din aceeași medie a UE. Tot un procent mic de creștere a fost înregistrat și în zona Nord-Est, iar toate aceste valori sunt pentru perioada ultimilor 4 ani, cel puțin. Tot în aceste condiții, din păcate, putem vorbi și de alte situații, precum cea a unui oraş din România care a rămas falit.

Care sunt orașele de pe primele locuri cu cel mai mare PIB per capita

De cealaltă parte a acestei statistici, nu ar trebui să ne surprndă că orașe precum Luxemburg, Frankfurt, Helsinki, Milano au ajuns să aibă un procent masiv în dreptul PIB-ului. Surprnizător este, însă, apariția în acest clasament a orașului irlandez Dublin.

Confor datelor, Dublin, care este încă membră a UE, se dezvoltă rapid, deoarece a reușit să își crească considerabil PIB-ul în ultimul deceniu. Aici sunt înregistrate o mulțime de corporații internaționale importante, care au avut o contribuție substanțială la dezvoltarea economică a Irlandei.

Iar aceasta este o situație în care ambele părți au avut de câștigat, deoarece au beneficiat foarte mult de ratele de impozitare favorabile ale țării. La fel ca în cazul Luxemburgului, zona metropolitană reprezintă o parte considerabilă din PIB-ul țării, de 47%, generat de populația din Dublin, de aproximativ 2 milioane de persoane, asfel că ocupă locul al doilea în clasamentul celor mai bogate orașe din Europa.

La fel ca Luxemburg, Dublin este popular printre corporațiile transnaționale, iar giganți precum Microsoft, Facebook și Google și-au deschis aici birouri europene. Acest fapt a generat o cerere mare de angajați în domeniul high-tech, stimulând dezvoltarea economică a țării.

Antreprenori din întreaga lume vin în Irlanda pentru a profita de ratele scăzute de impozitare și de un mediu de afaceri în plină expansiune. De cealaltă parte, cu minim de investiții în mai toate palierele, România se chinuie să se mențină pe linia de plutire, iar în anumite situații din teren, aflăm de existența unora dintre cele mai sărace județe, iar autoritățile dau din urmeri.