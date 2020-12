Ce pensii speciale colosale au judecătorii CCR. Cum și-au dublat banii în ultimii 2 ani

S-a aflat ce pensii speciale colosale au judecătorii CCR. Află în articolul de mai jos, cum și-au dublat banii în ultimii 2 ani. Printre cei care au beneficiază de pensiile uriașie se regăsește și Daniel Morar, fostul șef al DNA.

Judecătorii CCR au pensii duble față de acum 2 ani. Câți bani au ajuns să încaseze lunar

S-a aflat ce pensii speciale fabuloase au judecătorii CCR. Daniel Morar, fostul sef al DNA si actual judecator CCR, s-a pensionat in anul 2015, la varsta de doar 49 de ani si a beneficiat, în afară de salariul de judecător CCR (201.509 lei) si de o pensie specială de nu mai puțin de 57.648 de lei, scrie ziare.com.

Acesta a beneficia de cei 25 de ani în magistratură care-i dadeau dreptul la pensionare. Patru ani mai tarziu, pensia speciala a lui Daniel Morar a ajuns la 359.514 lei.

CCR amână legea care urmează să impoziteze poensiile mari cu 85%

Aceasta este cam jumatate din cea mai mare pensie speciala din magistratura. De asemenea, saptamana aceasta, Curtea Constitutionala a amanat, pentru a 4-a oara, luarea unei decizii privind legea prin care pensiile speciale mai mari de 7.000 de lei ar urma să se impoziteze cu 85%.

Cea mai mare pensie speciala o are fosta sefa a Inaltei Curti, Livia Stanciu, care are nu mai putin de 454.717 lei. Adica peste 93.000 de euro. Asta dupa ce in anul 2017 pensia acesteia era de doar 304.137 de lei.

Ce pensie are Valer Dornean, președintele CCR

De asemenea, presedintele CCR, Valer Dorneanu are si el o pensie speciala aproape egala cu a Liviei Stanciu, de 454.068 lei, insa acesta a beneficiat si de pensia de fost parlamentar 75.396 de lei. În anul 2017, pensia speciala a șefului CCR a fost de 159.587 lei, pentru ca doar un an mai tarziu, in 2018, pensia acestuia să ajungă la 322.220 de lei. În fapt, seful CCR are venituri lunare, pensii, salariu judecator plus salariu de profesor, de circa 16.000 de euro, aproape cat seful Curtii Supreme a SUA.

În plus, judecatorul CCR Marian Enache are si el o pensie speciala uriasa, 497.564 de lei insă la această sumă magistratul a inclus și veniturile restante.De asemenea, în urmă cu doi ani, în 2018, pensia specială a acestuia era de 321.476 de lei.

Cât încasează lunar Mona Pivniceru ca pensionară

Un alt judecator CCR cu o pensie specială deosebită este Mona Pivniceru, care a primit anul trecut o pensie de 388.920 de lei. În 2018, încasase 384.650 de lei. De asemenea, fostul deputat de Satu Mare, Varga Attila, numit la CCR în 2016, a notat în ultima sa declaratie de avere la venituri pensii doar „aproximativ 410.000”, adică fix 84.202 euro la cursul la zi.

Ultimul judecator CCR care a trecut în rândul celor la pensie din magistratură este Cristian Deliorga, care pe langa salariul de 289.247 de lei, a incasat, din iunie 2019, 144.732 de lei, pensia speciala dupa cei 38 de ani petrecuti in magistratura.

Cât de mare este cea mai nesimțită pensie din România

”Cea mai nesimtita pensie speciala din Romania este in prezent de 77.000 de lei, pensia unui fost comandant magistrat de penitenciar in perioada comunista. In 2017, aceasta pensie era de 33.400 de lei. Astazi, ea a ajuns la 77.000 de lei. Ii rog pe cei care nu vor sa vada adevarul sa incerce macar sa urmareasca cifre”, declara la începutul lui 2020 deputatul PNL Florin Roman în plenul Camerei Deputatilor.