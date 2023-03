Ce pensie umilitoare are Marinela Chelaru, internată de urgență: ‘Din cauza asta s-a îmbolnăvit și mai rău de inimă’ EXCLUSIV

Actrița Marinela Chelaru (63 de ani) a fost internată de urgență, din cauza problemelor cardiace. Trista veste i-a îngrijorat și pe colegii ei, Adrian Fetecău și Victor Yila, membrii Grupului umoristic ”Vouă”. Victor Yila ne-a dezvăluit, exclusiv pentru Playtech Știri, și ce mare necaz i-ar fi agravat Marinelei starea de sănătate.

Marinela Chelaru se află în spital, însă medicii sunt optimiști, privind evoluția stării ei de sănătate:

”Inimioara îmi face feste. Am ajuns pe la doctor. Mi-o ia razna. Sunt suspectă de anevrism. Cine știe…o să mă ia ăla urâtul într-o zi. Eu nu am fost așa, eu am fost un om care m-am ținut. Nu am avut probleme. De când m-am operat pe cord, gata, când suflă la motor, ai probleme. Am avut stări de leșin și amețeli. Nu mă puteam ține pe picioare și am chemat Salvarea. M-au adus aici la spital. Mă simt ca la hotel. Este unul dintre cele mai mari spitale din București. M-au înțeptat, m-au fotografiat, mai ceva ca la Hollywood”, a declarat Marinela Chelaru, pentru Antena Stars.