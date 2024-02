Ce pensie jenantă are soția lui Cornel Constantiniu, după 40 de ani de teatru: ”Îi lăsăm pe la farmacii, avem o căruță de medicamente pe noptieră!” EXCLUSIV

Domnița Constantiniu, soția celebrului solist Cornel Constantiniu, a ieșit la pensie după 40 de ani de teatru. Referitor la recentele majorări, aceasta și-a exprimat dezamăgirea: ”Îi lăsăm pe la farmacii”, susține artista, în exclusivitate pentru Playtech Știri.

Pensiile s-au majorat, de la 1 ianuarie 2024, chiar și cu câte 200 de lei. Soția lui Cornel Constantiniu, solistul care în 1993 a fost diagnosticat cu Parkinson, susține, exclusiv pentru Playtech Știri, că banii pe care îi primesc lunar, în plus, nu acoperă nicidecum uriașele scumpiri din România:

”Ne-au mai dat ceva, în plus, la pensie, dar și viața s-a scumpit. S-au scumpit toate, și tratamentele și hrana, ceea ce am primit un pic, în plus, din luna ianuarie, a acestui an, nu acoperă nicidecum majorările la orice, din România.

Domnița Constantiniu a slujit teatrul românesc vreme de peste 40 de ani. Deși are o vechime considerabilă, în lumina reflectoarelor, aceasta susține că beneficiază de o pensie mult prea modestă:

”Am ieșit la pensie foarte târziu, după mulți ani de teatru, nu m-am grăbit. Și nici nu am lipsit, nu am avut întreruperi în muncă. Atunci când am născut copiii, am stat acasă câte două luni la fiecare și m-am și întors pe scenă. Ne-au sărit în ajutor toți din familie, părinții, a sărit tot neamul.

Am foarte mulți ani de teatru, și am o pensie de vreo 2.000 de lei. Cornel are o pensie de handicap, el are vechime mică, nu are mulți ani pe cartea de muncă. Ce să facem, ne întindem cu banii cât ne ține pătura, trăim din ei, dar foarte calculat”.