Ce pensie are Silviu Prigoană în 2021. Suma este colosală, dar tot a dat statul în judecată. De ce EXCLUSIV

Omul de afaceri Silviu Prigoană și statul român sunt ”la cuțite”. Devenit pensionar de doi ani, Silviu Prigoană s-a văzut cu pensia tăiată. Acest lucru s-a întâmplat după ce Parlamentul a decis anumite eliminări ale unor indemnizații salariale ale foștilor parlamentari. În aceste condiții, Silviu Prigoană susține că cuantumul pensiei sale a scăzut cu 5.000 de lei, lunar.

Celebrul om de afaceri este în război cu statul român. Afaceristul spune că ”E un abuz! Sunt sigur că voi câștiga. Am timp să aștept!”. Silviu Prigoană în prezent are o pensie lunară de 35.000 de lei.

Acum, același stat îmi ia alți bani. Adică îmi fură patru ani din viață. Or, asta nu voi tolera. Ne judecăm. Iar eu am timp să aștept, mai ales că sunt sigur că voi câștiga. Și apoi voi primi banii înapoi, toți grămadă”, și-a făcut deja calculele Silviu Prigoană.

”Aveam o pensie de 40.000 de lei, net, până când onorat Parlamentul a decis să intervină și să modifice anumite lucruri. Ca atare, am rămas doar cu 35.000 de lei. Asta este un abuz! Însă eu mă judec pentru drepturile mele. Când a fost vorba să ies la pensie, statul mi-a spus că nu-mi poate acorda anumite valori ale pensiei, la care contribuisem substanțial, fiindcă am fost patru ani parlamentar.

Silviu Prigoană a declarat pentru impact.ro că nu va renunța pentru nimic în lume la drepturile sale ”fie și pentru milioanele de scuipați” pe care i-a primit în cei patru ani cât a fost parlamentar.

Plus celelalte. Unii mă acuzau că m-am îmbogățit acolo, în parlament, alții mă numeau omul dracului, după ce am căutat să fac o lege a impozitării veniturilor Bisericii sau a liberalizării prostituției”, adaugă același Silviu Prigoană.

”Numai banii pe care i-am dat la serviciile de curătătorie pe durata cât am fost parlamentar, când am primit milioane de scuipați pe costum și tot ar fi suficient să mă bat pentru drepturile mele.

În ciuda acestor amintiri neplăcute, Silviu Prigoană, cel care a făcut avere din gunoaie și industria media, continuă să surprindă și să susțină că ia din nou în calcul să redevină parlamentar:

În plus, Silviu Prigoană păstrează pentru sine aceeași carte de vizită tentantă, chiar dacă a devenit și pensionar la cei 57 de ani ai săi:

” Am avut niște contribuții uriașe la pensii, fiindcă am contribuit voluntar. Așa că am avut dreptul să mă pensionez cu zece ani mai repede ca alții și am profitat, căci era păcat să nu ies la pensie și să nu beneficiez de acea contribuție a mea.

În rest, aș putea scrie oricând un anunț despre un tânăr pensionar, cu pensie atractivă, în așteptare de oferte.”, mai spune Silviu Prigoană.