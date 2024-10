Ce pensie are Mihaela Tatu acum. Fosta prezentatoare TV spune că banii îi ajung doar să plătească chiria

Mihaela Tatu, una dintre cele mai cunoscute prezentatoare TV din România, și-a cucerit publicul cu emisiunea „De 3x femeie”, pe care a moderat-o timp de șapte ani, între 2001 și 2008. În acea perioadă, Tatu a devenit o figură îndrăgită pe micile ecrane, emisiunea sa fiind urmărită de un număr impresionant de telespectatori. Cu toate acestea, în 2011, cariera sa în televiziune a fost întreruptă brusc, după ce problemele de sănătate au forțat-o să se retragă din lumina reflectoarelor.

Cariera Mihaelei Tatu nu a început în televiziune, ci într-o cu totul altă direcție. Înainte de a deveni o personalitate cunoscută, Tatu a lucrat ca contabilă într-o uzină din Brașov, meserie pe care a practicat-o până la vârsta de 30 de ani. Dorința de a face mai mult a determinat-o să se reprofileze și să își înceapă drumul în radio, iar la vârsta de 40 de ani și-a făcut debutul în televiziune.

Cu toate că și-a găsit adevărata chemare în lumea media, cariera sa a fost întreruptă, iar după retragerea din televiziune, Mihaela a ales să își continue activitatea ca trainer în comunicare, un domeniu în care a reușit să își valorifice experiența și abilitățile dobândite de-a lungul anilor.

La ieșirea la pensie, Mihaela Tatu s-a confruntat cu o situație dificilă: pensia ei, după o viață întreagă de muncă, se ridică la doar 3.100 de lei (aproximativ 600 de euro), sumă insuficientă pentru a acoperi toate cheltuielile lunare.

„Am o vârstă și mi-a dat Dumnezeu sănătate ca să pot să lucrez mai departe. Cu pensia pe care o am, nu pot să trăiești. Ți-ai plăti o chirie. Am 600 de euro, 3100 de lei. Este pensia pe o viață întreagă de muncă, de la 18 ani. O chirie în Oradea”, a spus Mihaela Tatu, în cadrul unei emisiuni TV.

Mihaela a explicat că s-a văzut nevoită să continue să muncească și după ce a ieșit la pensie, dar nu percepe acest lucru ca pe o povară. Ea subliniază că, pentru ea, munca a devenit mai mult o plăcere și o sursă de bucurie.

Pe lângă cariera sa, Mihaela Tatu a vorbit deschis și despre viața personală. În prezent, vedeta trăiește singură și se declară mulțumită de acest lucru. Ea a mărturisit că, odată cu trecerea timpului, a învățat să se bucure de propria companie și să își gestioneze timpul astfel încât să nu simtă lipsa unei relații.

„Cu cât trece timpul te obișnuiești tot mai mult să fii singură. E foarte greu să găsești un om care să rezoneze cu tine. Eu am descoperit despre mine că sunt însetată de cunoaștere”, a spus Mihaela Tatu.

Deși a fost căsătorită și are o fiică, Ioana, care locuiește în Germania, Mihaela a preferat să se concentreze pe propria dezvoltare personală și profesională. După divorțul de tatăl Ioanei, care trăiește în Spania, Mihaela a mai avut un partener, dar de ceva timp a ales să fie singură.

Cu toate provocările întâmpinate, Mihaela Tatu nu și-a pierdut optimismul și dorința de a învăța lucruri noi. După cum a menționat în interviuri, a fost mereu însetată de cunoaștere și a încercat să-și folosească timpul liber pentru a explora noi pasiuni, de la citit, la pictură și muzică.

„Când am fost tânără și am avut-o pe Ioana mică, nu am avut timp să învăț, să pictez, să cânt la un instrument, să călătoresc”, a explicat ea, adăugând că acum își poate dedica timpul acestor activități care îi aduc bucurie și împlinire.