Ce pensie alimentară plătește George Burcea pentru copii. Andreea Bălan a rupt tăcerea

Andreea Bălan a cerut custodie exclusivă a celor două fete ale sale, Clara și Ella, după divorțul de fostul ei soț, George Burcea. Actorul care joacă în serialul de succes Wednesday de pe Netflix îi plătește artistei o pensie alimentară lunară pentru îngrijirea fiicelor sale. Jurata de la Te Cunosc de Undeva, dezvăluiri despre suma primită.

Într-un interviu acordat în exclusivitate celor de la viva.ro, Andreea Bălan a explicat detaliile privind custodia exclusivă a celor două fetițe pe care le are cu George Burcea.

Potrivit declarațiilor vedetei de la Antena 1, actorul plătește o pensie alimentară în valoare de o treime din salariul minim pe economie net pentru ambele copile.

După ce jurata de la Te Cunosc de Undeva a divorțat oficial de tatăl fetițelor sale, Andreea Bălan a declarat ce tip de relație are în prezent cu fostul ei partener de viață.

„Nu există nicio relație. Nu am niciun resentiment față de niciun fost partener, inclusiv față de tatăl fetițelor mele. De la fiecare om am învățat ceva, iar eu am devenit un om mult mai bun și mai empatic în urma acestor relații, chiar dacă, la vremea respectivă, poate am suferit.

Cu fiecare am costruit ceva în viața mea și am evoluat. Sunt foarte fericită și recunoscătoare că am două fetițe minunate și, prin urmare, tot ceea ce se întâmplă legal cu tatăl fetelor e doar o formalitate de principiu, fară resentimente.”, a completat vedeta pentru sursa citată.