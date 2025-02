Ce pensie alimentară plătește Alexandru Ciucu pentru fiicele sale. Inițial a spus că are un venit de 807 lei, dar instanța a stabilit o sumă uriașă

După un proces de divorț care s-a întins pe o perioadă de aproape trei ani, Alina Sorescu și Alexandru Ciucu sunt acum oficial despărțiți. Cei doi au obținut în sfârșit separarea legală, fiecare având libertatea de a-și continua viața pe cont propriu, dar și de a vorbi despre aspectele pe care nu le-au putut lămuri public înainte de pronunțarea divorțului.

Alina Sorescu a făcut anunțul pe contul ei de Facebook, exprimându-și satisfacția că a devenit, în sfârșit, o femeie liberă și legal. Totodată, artista a avut un mesaj dur la adresa fostului ei soț, acuzându-l că a recurs la șantaj emoțional pe parcursul procesului. În replică, Alexandru Ciucu a negat acuzațiile, susținând că acestea sunt complet nefondate și că s-a comportat întotdeauna cu respect și grijă atât față de Alina, cât și față de fiicele lor.

Într-un interviu acordat recent, Alina Sorescu l-a acuzat pe designer că a încercat să reducă suma pensiei alimentare declarând venituri mult sub nivelul real. Potrivit artistei, Alexandru Ciucu a susținut în instanță că are un venit de doar 807 lei, sperând astfel să plătească o sumă cât mai mică pentru întreținerea copiilor. Totuși, instanța a decis ca pensia alimentară să fie mult mai mare decât suma pe care el o anticipase.

„În primul rând, acesta nu a fost un proces despre bani. Pensia alimentară trebuie să se stabilească de către instanță pentru copii. Eu nu am cerut vreo sumă impusă, am cerut așa cum se dă pentru doi copii: o treime din venituri. În proces, avocata mea a specificat că el deține firme și are și dividende. El a cerut să nu fie luate în calcul și a venit cu această declarație de 807 lei venituri.

Instanța a stabilit o pensie fixă, acum la final. Având în vedere că am arătat că are dividende, s-a stabilit totuși o pensie fixă. Nu s-a luat în calcul valoarea dividendelor, ci s-a specificat că, având în vedere că are și venituri din dividende, să i se fixeze o pensie de 7.500 de lei pentru fete lunar”, a explicat Alina Sorescu.