Ce pățește Andreea Antonescu în fiecare dimineață, de când e însărcinată: ‘Are personalitatea ei’ EXCLUSIV

La cei 40 de ani ai săi, Andreea Antonescu are parte de un final de an cu totul special. Și asta nu doar pentru că a redevenit o femeie liberă. Vedeta a semnat recent actele de divorț de primul soț, Traian Spak. Ci și pentru că, de la ziua de nume, celebrată cu ocazia Sfântului Andrei, azi, 30 noiembrie, și până la Revelion, vedeta noastră va traversa o perioadă de la care are mari așteptări, inclusiv sosirea pe lume a mezinei familiei. Solista ne-a vorbit, cu emoție, despre toate aceste evenimente importante, în interviul exclusiv pentru Playtech Știri.

Andreea Antonescu: „Sfântul Andrei mi-a transmis mereu din puterea numelui său”

Andreea Antonescu consideră că prenumele din buletin o reprezintă perfect:

„Îmi iubesc Sfântul al cărui nume îl port și-mi place tare mult sărbătoarea. Și asta, nu de ieri, de azi, ci de când mă știu! Sfântul Andrei mi-a transmis mereu din puterea numelui său. Fiindcă, de felul meu, am fost mai mereu o fire bărbătoasă, puternică. În plus, mi-a plăcut să am o atitudine a unui om care știe mereu ce vrea, de caracter puternic, de persoană ce știe că trebuie să meargă cu capul pe sus prin viată, încercând să treacă cu bine de compromisuri și de momentele ei mai triste. Ba chiar să și reușească de una singură!”, ne-a declarat Andreea Antonescu, în exclusivitate pentru Playtech Știri.

Luna viitoare va deveni din nou mămică

Ea adaugă faptul că nici dacă ar fi încercat să se imagineze într-o altă ipostază nu ar fi reușit să facă asta: „Fiecare are ceva aparte în farmecul său. La mine cred că a fost tocmai puterea de a vedea lucrurile altfel și de a face alegerile după bunul meu plac. Nu toate au fost inspirate, dar, una peste alta, eu zic că mi-am atins scopul!”.

De Sfântul Andrei, Andreea Antonescu nu va avea un program prea încărcat. A ales să meargă spre seară la un spectacol de teatru, dar în rest a decis să evite cât mai mult posibil excesele. Și asta dintr-un singur motiv: va deveni iar mămică, în mai puțin de o lună.

Și prima ei fiică poartă prenumele Andreea

Andreea Antonescu ne-a spus că nu doar ea poartă acest prenume, în familie:

„Mi-am construit programul acestei zile de sărbătoare aproape ca pe cel al unei zile normale. Am ales să mă bucur în primul rând cu ai mei. Trebuie să știți că nu sunt singura Andree din familie. I-am predat ștafeta, ca să zic așa și fiicei mele, Sienna. E drept că prenumele de Andreea apare doar pe certificatul de botez al Siennei, nu și pe cel laic, dar pentru mine contează foarte mult. E precum în cazul părinților mei, care se numesc Georgeta și George. Iar eu am trecut pe buletin și prenumele de Georgiana. Unul dintre secretele familiei noastre!”, deconspiră ea, pentru Playtech Știri.

Andreea Antonescu spune că a doua sarcină va fi mai ușoară decât prima

Însărcinată în opt luni, Andreea spune că evoluția sarcinei a fost una normală: