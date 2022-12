Ce onorariu are solista care a cântat la Calafat în piața goală, de Revelion. Kristine mizează și pe aspectul fizic: „Ambalajul vinde marfa” EXCLUSIV

Kristine, solista care a cântat recent la Târgul de Crăciun, din Calafat, în ploaie, în fața unui public aproape inexistent, a devenit celebră peste noapte, cu videoclipul devenit viral. În interviul exclusiv pentru Playtech Știri, am aflat ce onorariu are artista, pentru un concert, unde va face show de Revelion, cât de important este aspectul fizic și cu ce cântăreț de cinci stele i-ar plăcea să facă duet.

”De Revelion, voi cânta la Motru”. Ce onorariu are pentru un concert

Playtech Știri: Românii sunt curioși să știe totul despre solista care a avut curajul să cânte în ploaie, la Calafat, într-o piață pustie. Ce ai simțit atunci și cum ai perceput toate comentariile primite pe conturile sociale?

Sunt un artist căruia îi face plăcere să cânte. Consider că un artist adevărat cântă la fel de bine și pentru un stadion plin, dar și pentru un public restrâns. M-am simțit bine pe scenă, am avut și un sunet perfect pentru live. Majoritatea comentariilor au fost pozitive, colegii de scenă și mai ales organizatorii de spectacole m-au felicitat.

Se spune în popor că ploaia vine cu belșug. După acel episod, a crescut numărul contractelor? Unde vei cânta de Revelion și ce onorariu ai pentru un recital?

Pentru mine, ploaia de la Calafat a adus într-adevăr belșug. Faptul că filmulețul cu mine de la Calafat a fost viralul sfârșitului de an m-a pus în atenția marelui public, dar și în atenția publicului de specialitate. Mă bucur că atât publicul cât și organizatorii de spectacole au constatat că eu cânt live și că pot face atmosferă și cu un public restrâns. Onorariul meu, pentru formula cu 2 dansatoare, este de aproximativ 1.500 euro, suntem în pregătire și cu formula mare, unde voi avea backing vocals și instrumentiști, alături de mine, pe scenă. De Revelion, voi cânta la Motru, unde voi avea onoarea să conduc numărătoarea inversă a ultimelor secunde ale acestui an și unde voi da startul focului de artificii, care va marca începutul anului 2023, urmând să cânt și la evenimente private.

”Nu exclud posibilitatea unui duet cu Pepe”

Dar, cine e, de fapt, Kristine? Când a început pasiunea pentru muzică, iei lecții de canto, ai participat la festivaluri?

Sunt pasionată de muzică încă de când eram la grădiniță. Am luat lecții de canto din fragedă copilărie. Am participat la numeroase concursuri și festivaluri naționale și internaționale, am obținut și premii, cel mai mult mă bucură reacția publicului când urc pe scenă.

Cu ce cântăreț român ți-ar plăcea să faci un duet, cânți și muzică latino. Pepe ar fi o variantă?

Prefer să cânt solo, nu exclud colaborările și în mod special duetele cu voci bărbătești. Pepe este un artist pe care îl apreciez, un artist de live, nu m-am gândit, dar nici nu exclud posibilitatea unui duet cu Pepe… Mi-aș dori să mai fac încă o piesă cu Edward Maia și să obținem un succes internațional, cel puțin egal cu cel al hit-ului ”Se thelo”.

”Frumusețea este numai ambalajul care îmbracă o marfă de calitate”

Cum îți păstrezi frumusețea și ce părere ai despre vedetele care apelează la operații estetice?

Consider că frumusețea vine din interior, așa că acord o atenție deosebită stilului meu de viață, mănânc sănătos și preponderent natural, beau apă multă, merg la sală, fac mișcare în aer liber, tratamente, măști, creme puține și întotdeauna naturale. Încă nu am în plan o operație estetică, dar nu am nimic împotriva celor care își îmbunătățesc imaginea cu puțin ajutor din partea chirurgilor.

Cât contează aspectul fizic în showbiz, dar în viață? Ce crezi, bărbații sunt mai atrași de un suflet bun sau de un chip de fotomodel?

”Ambalajul vinde marfa”, zice o vorbă din bătrâni. Frumusețea atrage bărbații, dar un suflet bun și o minte ascuțită îi țin aproape. Frumusețea contează în showbiz, dar este numai ambalajul care îmbracă o marfă de calitate. Dacă ai o voce bună și frumoasă mereu vei avea succes.

Ai fost un copil cuminte, ce năzbâtii făceai? Și ce superstiții ai de Revelion? Porți lenjerie roșie, ții bani în buzunar, te săruți cu iubitul sub vâsc?

Ha! Copil cuminte și babă frumoasă…Nu am făcut năzbâtii prea mari, părinții mei nu s-au plâns niciodată de mine, am avut rezultate foarte bune la școală și mereu 10 la purtare. Sunt superstițioasă. Port lenjerie roșie de Revelion, țin bani în buzunar, intru cu dreptul într-o încăpere și mănânc 12 boabe de struguri. Și altele, despre care nu vă spun. Vâscul rămâne un mister…

Ce spune impresarul Radu Baron despre colaborarea cu Kristine

Radu Baron ne-a vorbit la superlativ, pentru Playtech Știri, despre colaborarea cu Kristine:

”Ea a fost adusă de o profesoară de canto la castingul pe care îl organizasem. În câteva luni, a reușit prin profesionalism și dăruire să îmi câștige încrederea și să îi încredințez proiectul Kristine, pentru următorii ani… Încă de la primele apariții scenice s-a bucurat de succes. Sunt convins că, în următorii ani, o să auziți numai lucruri bune despre Kristine, atât pe plan național cât și internațional”.

Vezi aici videoclipul cu bucluc: