Ce o pune Adriana Iliescu pe Eliza să facă înainte de Paşte, în fiecare an, de când era mică. „Aşa trebuie!”. De ce nu primeşte cadou de Iepuraş

Adriana Iliescu este o mamă grijulie, care și-a crescut singură fiica și a încercat să-i ofere o educație aleasă. Femeia se asigură că Eliza crește frumos și încă de mică a încercat să o modeleze după un tipar clar. Ce o pune scriitoarea pe aceasta să facă încă de pe vremea când avea doar nouă ani.

Femeia s-a rugat mult să aibă o fiică și a avut norocul să aibă una care îi seamănă din toate punctele de vedere. Eliza este o domnișoară în toată firea, studentă acum, care o face mândra pe mama ei cu fiecare ocazie.

Fiind o femeie extrem de credincioasă, Adriana Iliescu s-a asigurat că și tânăra moștenește această pasiune și este apropiată de Divinitate. Astfel, tânăra ține post în fiecare an, încă de pe vremea când avea 9 ani.

Mama ei a încercat să-i explice că Paștele nu este despre lucruri materiale, cadouri de la iepuraș, ci despre Dumnezeu și Înviere în sine. Astfel, în Săptămâna Mare, tânăra nu consumă lapte, carne și ouă și se roagă mai mult, se pregătește intens pentru a primi trupul și sufletul lui Iisus,

„Eliza ţine post în Săptămâna Mare pentru că aşa trebuie. Am fost amândouă să ne împărtăşim, dar pe ea nu a spovedit-o preotul pentru că este mitică, nu are ea păcate acum. Dar totuşi ţine post ca un om mare, pentru că eu i-am explicat de când era ea mică, Paştele nu înseamnă cadouri de la iepuraş ci Învierea Domnului”, spunea Adriana Iliescu, pe când Eliza avea doar nouă ani.

Adriana Iliescu a devenit o figură cunoscută la nivel național și internațional în anul 2005, când, la vârsta de 67 de ani, a născut o fetiță și a intrat în istorie ca fiind cea mai în vârstă mamă din România și cea mai bătrână femeie din lume care a dat naștere unui copil.

Viața sa a fost o poveste marcată de provocări și rueșite, dar și de momente de adâncă durere. Încă din tinerețe, a traversat clipe grele, pierzând o sarcină la vârsta de 20 de ani. Medicii de atunci i-au sfătuit să renunțe la sarcină, temându-se de posibile malformații grave. Această tragedie a lăsat urme adânci în inima și mintea sa.

Pentru că se confrunta cu o durere foarte mare, Adriana s-a refugiat în muncă și a suferit foarte mult. După toate acestea, i-a ieșit în cale o nouă provocare: o luptă cu o boală gravă, TBC, care la acea vreme era aproape incurabilă din cauza faptului că tratamentul era extrem de limitat.

„ În plus, din cauza TBC-ului, m-aș fi decalcifiat foarte tare. Și tatăl meu a avut TBC, era o boală rușinoasă pe vremuri, aproape nevindecabilă. Am avut norocul că am prins penicilina și ne-am salvat. TBC-ul a făcut multe victime: Balcescu, Filimon, familii întregi de scriitori, muzicieni.”, a declarat Adriana Iliescu, cea mai bătrână mamă din România,