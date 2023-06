Ce nu mai vrea să facă Andrei Krișan de la Survivor România, după revenirea acasă. De ce l-a lecuit Republica Dominicană. „Nu vreau să mai aud!” EXCLUSIV

Clujeanul Andrei Krișan a făcut una dintre figurile cele mai frumoase la cea mai recentă ediție a emisiunii „Survivor”, difuzată de PRO TV. Acolo unde a reușit să ajungă până în marea finală, dar unde a trebuit să se încline în fața alesului publicului, Dan Ursa, clujean la rândul său și fost coleg din Echipa „Războinicilor”. Andrei Krișan a oferit pentru PLAYTECH ȘTIRI un amplu interviu.

Ce nu mai vrea să facă Andrei Krișan de la Survivor România, după revenirea acasă

Ce face cu viața lui un bărbat de 30 de ani, ajuns în finala unui concurs de elită, precum „Survivor”, de acum înainte?

În momentul de față, la 30 de ani, am reușit să-mi consolidez personalitatea, să mă cunosc cu adevărat, iar lucrul ăsta am putut să-l fac doar cu ajutorul Survivor, iar pe mai departe voi încerca să implementez tot ce am descoperit la mine și să aplic în realitate.

Ce nu ai regăsit la fel acasă, la Cluj? Ce crezi că s-a schimbat în cele cinci luni in care ai fost plecat?

Cred că dorul unii de ceilalți a fost la fel, dar în același timp, într-un mod diferit. A fost greu pentru toți, dar nu chiar la fel. Ce am găsit schimbat a fost că toată lumea era fericită, abia aștepta să revin, dar schimbarea cea mai mare este că nu mai plec nicăieri în următoarea perioadă, 100% J!

Ce s-a schimbat în interiorul tău pe durata Survivor și dacă există regrete legate de participarea la concurs?

O îmbunătățire, aș putea spune, este pe plan emoțional și psihic. Simt că m-am întărit mult mai tare în această perioadă de cinci luni, dar când vine vorba despre regrete, nu am. Nu aș schimba nimic din tot ceea ce am făcut.

Când ai ajuns în finală, ai avut gândul că vei da lovitura vieții? Cum ai reacționat după ce ai ratat marele premiu?

Culmea face că planul era făcut de acasă, doar că atunci când se putea întâmpla, a devenit de necrezut că am ajuns în punctul de a câștiga marele trofeu. Chiar dacă Dan Ursa a devenit Campionul, eu am reușit să accept ideea și să mă simt un adevărat câștigător, așa cum m-au văzut oamenii de acasă.

Ai devenit, fără voia ta, o țintă pentru multe Ilene Cosânzene. De acum ai o carte de vizită impresionantă. Ca atare, cum îți vei alege jumătatea și pe când nunta?

În momentul de față, jumătatea este aleasă, a fost alături de mine pe toată perioada competiției și a ajutat mult la mobilizarea celor de acasă să fie aproape de mine. Relația a trecut printr-un test Survivor și consider că am supraviețuit amândoi J!

Un titlu mondial la karate sau o revenire în Dominicană?

Bună întrebare (J)! Aș zice o revenire la Survivor. Consider că seamănă între ele, ca și performanță, dar e o experiență inedită când vine vorba de supraviețuire în acest show.

Care au fost lucrurile care te-au necăjit cel mai tare la revenirea acasă: comentariile telespectatorilor, zvonurile despre tine, privirile unuia sau altuia?

Cred că multe lucruri au fost luate din context și cei de acasă știu maximum 10% din tot ceea ce s-a întâmplat. Nu pot să spun că m-a deranjat ceva, neapărat, dar am observat toate titlurile și video-urile care mă puneau într-o lumină mai slabă, dar când cercetam mai mult, realizam că erau informații luate din context. Prin urmare, nu am fost deranjat de nicio situație apărută.

Ce vei face cu banii câștigați cu atâta trudă?

Nu m-am gândit la absolut nimic, dar singurele lucruri care-mi vin în minte sunt să-mi iau iubita și să plecăm într-o vacanță… urbană! Nu vreau să mai aud de mare sau stat pe plajă (râde)!

