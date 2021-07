Ce nu fac Cleopatra Stratan și Edward Sanda în pat, niciodată. Cu toate astea, surpriza majoră e în duș!

Edward Sanda și Cleopatra Stratan numără zilele până când vor deveni, oficial, soț și soție. Cei doi artiști se iubesc la fel de mult ca în prima zi, iar povestea lor de iubire reprezintă un exemplu pentru adolescenții și tinerii de pretutindeni. Ce nu fac cei doi artiști în pat.

Bat clopote de nuntă pentru Cleopatra Stratan și Edward Sanda. În luna august a acestui an, fiica lui Pavel Stratan și logodnicul ei vor spune DA în fața ofițerului de la starea civilă. Nunta va fi una atipică, fără nași, deoarece așa și-au dorit cei doi viitori miri.

Anul trecut, la majoratul Cleopatrei, Edward Sanda și-a făcut curaj și a cerut-o în căsătorie pe frumoasa lui iubită, care i-a răspuns afirmativ fără să stea pe gânduri. Cei doi s-au sărutat, iar artista a imortalizat într-o fotografie de zile mari superbul inel cu diamant primit de la iubitul ei.

Cei doi amorezi nu pot sta departe unul de celălalt, iar de când s-au mutat împreună visul lor de a deveni o familie pare tot mai aproape. Invitați la Neatza cu Răzvan și Dani, Edward Sanda a făcut dezvăluiri incendiare din intimitatea căminului său.

Edward Sanda abia a împlinit 24 de ani acum câteva zile și se simte pregătit să devină capul familiei. Artistul i-a dezvăluit frumoasei Ramona Olaru ce nu fac niciodată în pat cu iubita lui Cleopatra Stratan. Întrebat dacă este un bărbat romantic, care face micul dejun și-l aduce la pat alesei sale, cântărețul a răspuns:

„Iubita mea m-a surprins cu tort si artificii pe scenă la Iasi, de ziua mea. Ea si tatal ei au fost acolo. Avem o relatie extraordinara, lucram, colaboram impreuna.

Ne tinem de mana si in somn, si in dus, peste tot. Stiu sa fac un desert demential, clatitele imi ies cel mai bine. O rasfat cu tot felul de preparate excentrice, precum paste cu creveti, dar nu mancam in pat. O servesc la masa.”, a declarat Edward Sanda la Neatza.