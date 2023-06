Ce notă mică a luat Mircea Badea la BAC. Proba care i-a dat bătăi de cap, a făcut și contestație

În timp ce elevii din România trec prin emoțiile examenelor de final de școală generală și liceu, cei care au trecut deja peste aceste etape își amintesc cum au simțit pe propria piele experiența. Mircea Badea a dezvăluit care a fost cea mai mică notă pe care a luat-o la BAC. Care a fost proba care i-a dat bătăi de cap și i-a stricat media.

Mircea Badea este absolventul Colegiului Național de Informatică Tudor Vianu din București. Prezentatorul a dezvăluit că a dat examen de Bacalaureat la cinci materii, în anul 1993, printre care sport și filosofie.

Dacă la educație fizică a luat nota 10, proba la filosofie s-a dovedit a fi o surpriză neplăcută pentru el. În momentul în care s-au afișat rezultatele, vedeta Antena 3 a văzut că lucrarea sa, pe care o credea perfectă, fusese notată cu 7.

Convins că profesorii care au corectat-o făcuseră o greșeală, a depus contestație. A avut un șoc când a văzut rezultatul final: 6!

„Am dat examenul de bacalaureat la vreo cinci materii. Am dat la sport, am luat 10. Am dat la limba română și așa mai departe. Și, intelectual ce eram în mintea mea, am dat și la filosofie. Eram zece cu toții. Unii copiau, dar mie mi s-au părut subiectele ușoare. Eram pe relax. Am zis că este sub demnitatea mea să copiez.

Eram foarte încântat de mine. M-am dus să văd rezultatele și, la filosofie, luasem… 7. Am crezut că este o greșeală. Am făcut contestație. Eu credeam că este o lucrare de nota 10. A venit rezultatul… am luat 6.

Puteam să nu iau bacalaureatul practic. Eram la limită. La celelalte am luat 10 cred. Nu mai știu. Media mea la bacalaureat a fost una de mare porc pentru că luasem 6 la filosofie. Nota la bacalaureat a fost 8,99”, a povestit Mircea Badea la Antena 3 CNN.