Ce metode pot să folosească persoanele care nu pot dormi fără partener. Vor avea un somn liniștit

Sunt cupluri care nu pot dormi separat, iar studiile au arătat că acest lucru se datorează unor factori externi. Există persoane care nu pot accepta sub nicio formă ideea de a dormi fără partenerul de viață. Cercetătorii au dezvăluit ce metode pot folosi aceste persoane pentru a adormi și fără partener! Sunt ușor de pus în practică.

S-a dovedit științific că există persoane care nu pot dormi fără partenerul de viață! Acest lucru este obișnuit, în special la persoanele ai căror parteneri au decedat, a spus dr. Wendy Troxel, psiholog clinician din Utah.

„S-a concentrat atât de mult pe cuplurile care dorm separat, dar a cam ratat cealaltă parte a poveștii despre motivul pentru care multe cupluri preferă să doarmă împreună și de ce tinde să existe această dorință psihologică de a dormi cu o persoană. La nivel de bază, dormitul împreună oferă un sentiment de siguranță și securitate, care poate facilita cu adevărat un somn sănătos”, a precizat Troxel, autorul cărții „Sharing the Covers: Every Couple’s Guide to Better Sleep”.