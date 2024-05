Ce meserie are fratele actriței Olimpiei Melinte. ”O construiește de câțiva ani!” VIDEO EXCLUSIV

Sărbătorile pascale se apropie cu pași repezi, iar vedetele din România se pregătesc să sărbătorească în familie! Olimpia Melinte merge de Paște la Iași, acolo unde este fratele ei care e preot și are parohie acolo, dar și socrii ei. Vor merge și la Chișinău, acolo unde vor vizita și mormintele rudelor care nu mai sunt în viață. În exclusivitate pentru Playtech Știri, actrița a oferit câteva declarații emoționante despre familia ei.

Actrița nu obișnuiește să gătească în familie, dar soțul ei este maestru în arta culinară. De Paște, Olimpia Melinte speră să gătească mama actriței pentru ei.

”Sunt și socrii mei în Iași. Ei sunt din Rep Moldova, dar ne reunim la Iași. Mergem și în Republica Moldova pentru că de Paște noi îi vizităm și pe cei care nu mai sunt printre noi, bunici, străbunicii soțului, așa că vom face o vizită de o zi și acolo!”

”Prima pască pe care am făcut-o am stricat-o în ultimul hal. Soțul m-a găsit plângând: am stricat pasca, eu nu mă pricep la lucrurile astea. A zis: stai liniștită, comandăm! El gătește, mai puțin cozonac și prăjituri, dar da, el gătește, e mult mai priceput decât mine. Face cea mai bună pizza pe care am mâncat-o, și aluatul iese perfect, se pricepe foarte bine.”