Ce meserie are, de fapt, Antonio Passarelli. A studiat ani de zile pentru această carieră. „Nu se juca nimeni cu asta” EXLUSIV

La cei 63 de ani ai săi, dintre care mai bine de jumătate i-a petrecut în România, s-ar zice că în cazul îndrăgitului chef Antonia Passarelli nu mai poate poate fi vorba despre niciun fel de secret. Câți dintre noi știm totuși că cel dintâi chef propus de televiziunile din România după 1990 își alesese în tinerețe o altă profesie? Passarelli ar fi trebuit să fie psiholog! impact.ro îți spune întreaga poveste!

Ce meseria are, de fapt, bucătarul Antonio Pasarelli. Pentru ce s-a pregătit mulți ani

„Am crezut că voi fi atras de meseria asta, așa că nu regret nici azi alegerea făcută în tinerețe. În Italia, la data la care devenisem student, Psihologia dura cinci ani. Dintre care doi erau cu noțiuni dificile, de natură medicală în toată regula. Nu se juca nimeni cu treaba asta! Iar eu am fost un student care și-a dus până la capăt studiile, cu destulă greutate, fiindcă în paralel a trebuit să și muncesc, ca să-mi plătesc facultatea”, își începe el descrierea poveștii personale din tinerețe.

De ce a renunțat la psihologie

Numai că, spre finele studiilor, Antonio Passarelli a realizat că poveștile celor din jur, cu care intra în contact din cauza profesiei alese, începeau să-l afecteze direct: „Începusem să mă implic prea tare din punct de vedere emoțional. Am realizat că nu mai reușeam să mă detașez de lucrurile pe care le aflam și atunci am luat o decizie drastică. Am spus stop carierei în psihologie!”.

Nu a devenit oficial psiholog

După cinci ani în care-și plătise singur studiile, a ales să nu dea examenul oficial de intrare în Colegiul Psihologilor, pas care i-ar fi oferit calitatea oficială de psiholog practician.

„Ar mai fi existat o soluție, aceea de a mai face încă doi ani de studii ca să devin psihiatru. Când am văzut însă că ar fi trebuit să mai scot din buzunare alți vreo 70.000 de dolari americani, am spus un nu categoric!”, a mai spus Antonio Pasarelli.

S-a reorientat repede spre altceva, fiindcă a înțeles că orice țară are nevoie de „oameni buni și la măturatul străzilor, în construcții sau la bucătărie!”.

Cum a venit Antonio Pasarelli în România

La scurtă vreme, Antonio Passarelli a decis să schimbe nu doar mediul, ci și țara. Iar atunci când a ajuns în România era seara târziu.