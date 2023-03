Ce mesaj i-a transmis Xi Jinping lui Vladimir Putin înainte să părăsească Moscova: „Ai grijă, prieten drag”

Vizita lui Xi Jinping la Moscova a atras atenția întregului Occident, mai ales că în această perioadă, Vladimir Putin își caută aliați care să îl susțină în demersul său pentru a obține victorie în Ucraina. În ciuda promisiunii făcute de China, cu privire la faptul că nu va furniza Rusiei arme pentru a susține invazia rusească în Ucraina, SUA și alte țări occidentale au urmărit cu emoții întâlnirea celor doi lideri. Marți, Xi Jinping a părăsit Moscova, iar la plecare a fost condus de Vladimir Putin, căruia i-a transmis și un mesaj.

Întâlnirea de trei zile dintre Xi Jinping și Vladimir Putin pare că a fost fructoasă, căci cei doi au fost surprinși în mai multe ipostaze care au dat de gândit despre o viitoare alianță a acestora împotriva Occidentului.

Cei doi au discutat în prima zi, cel puțin cinci ore, iar la final, întrevederea a fost finalizată cu o cină fastuoasă cu șapte feluri de mâncare.

Cei doi au vorbit despre războiul din Ucraina și despre planul pe care Beijing l-a propus în acest sens.

„Dragă domnule președinte, dragă prietene, bun venit în Rusia, la Moscova! (…) Am studiat cu atenție propunerile voastre despre liniștirea crizei din Ucraina.

La rândul său, liderul chinez i-a mulțumit omologului său rus pentru toată deschiderea și susținerea de care a dat dovadă, aducându-i laude pentru reușitele sale. În același timp, acesta l-a asigurat că îl va susține pentru obținerea unui nou mandat de președinte.

„Îți mulțumesc pentru leadershipul solid, Rusia a atins succese impresionante în creșterea prosperității și a bunăstării țării.

(…) Dragă președinte Putin, mereu îți spun și te consider un drag prieten. Am fost mereu încântat să primesc invitația de a efectua o nouă vizită aici, după realegerea mea ca șef al Partidului Comunist din China. Am ales Rusia ca prima țară străină pe care să o vizitez”, a transmis Xi Jinping, potrivit aceleiași surse.