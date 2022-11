Ce mașini folosesc șefii de stat. Ce dotări speciale are bolidul de lux cu care se plimbă Klaus Iohannis

Ce mașini folosesc șefii de stat. Se știe că președinții sunt unii dintre cei mai puternici oameni ai lumii, motiv pentru care și vehiculele cu care aceștia se deplasează sunt pe măsura rangului lor. De regulă, mașinile oficiale ale șefilor de stat sunt reprezentative pentru țara respectivă. În plus, este o oportunitate mare pentru aleși să dea încredere producătorilor de vehicule să-şi demonstreze tehnologiile moderne.

Șefii de stat folosesc mașini puternici atunci când merg în delegații sau la întâlniri oficiale. De obicei, mașinile folosite de președinți sunt fiabile, dar în același timp confortabile. Cu toate acestea, brandul preferat de cei mai mulți președinți rămâne în continuare Mercedes-Benz.

De reținut este faptul că aceste mașini sunt versiuni speciale ale unor modele de serie, oferind protecție suplimentară și o serie de sisteme performante. Aceste automobile nu pot fi comandate în showroom-urile specializate.

Există, însă, și oficiali care aleg să se deplaseze cu mașini normale. Unii șefi de stat preferă mașinile clasice în favoarea celor moderne. De exemplu, familia regală daneză, care folosește un Rolls-Royce Silver Wraith din 1958 la deplasările oficiale.

Același lucru este valabil și și în cazul șefilor de stat din Chile și Uruguay, care mizează pe un Ford Galaxie Cabrio din 1966, respectiv pe un modest VW Beetle din 1987.

În schimb, sunt și președinți care au la dispoziție unele dintre cele mai puternice, confortabile, luxoase și sigure automobile produse vreodată, adevărate fortărețe pe patru roți. Se știe că acestea sunt concepute pentru a-i proteja pe ocupanții lor în fața celor mai mari amenințări.

Puțini știu că mașinile care asigură transportul șefilor de stat sunt versiuni speciale ale unor modele clasice reinterpretate, precum Rolls-Royce, Bentley, Mercedes-Benz, BMW și chiar Ford sau Volkswagen.

Klaus Iohannis se deplasează întotdeauna cu un Mercedes-Benz S-Class S500

Președințele țării noastre, Klaus Iohannis, se numără printre liderii lumii care folosește o limuzină comandată specială. Este vorba despre Mercedes-Benz S-Class S500, pe care acesta o utilizează încă de la începutul mandatului.

Automobilul de lux este blindat și dispune la interior de elemente de protecție, locuri speciale pentru armele gărzilor de corp. În plus, are funcții de masaj, televizor, sonorizare Hi-Fi și o ladă frigorifică integrată. Acest tip de model poate ajunge și la 120.000 de euro.

Joe Biden merge cu una dintre cele mai puternice mașini din lume

Joe Biden, președintele Americii, are o limuzină prezidențială americană, mai precis un Cadillac blindat construit de General Motors. Greutatea acestei mașini este echivalentă cu cea a ușii cabinei unui avion Boeing 757. Cântărește 10 tone și este cea mai sigură mașină din lume. Podeaua este rezistentă la atacuri cu grenade, are ferestre antiglonț, un blindaj de 5 cm și uși cu o grosime de 20 cm.

De asemenea, Biden are la dispoziție conexiune la internet și la satelit, precum și un frigider în care este păstrat sânge compatibil cu grupa de sânge a președintelui. Prețul unei astfel de mașini ajunge la 1,5 milioane de dolari. În trecut, Barack Obama, fostul președinte SUA, folosea un Ford Escape Hybrid SUV american.

Vladimir Putin se deplasează cu un Aurus Senat

Președintele Rusiei a ales să meargă la deplasări oficiale cu un vehicul de lux Aurus Senat. Se spune că această mașină a fost creată la ordinul direct al lui Vladimir Putin, în 2018. Limuzina seamănă foarte mult cu un Rolls-Royce Phantom.

Este echipată cu scaune spate rabatabile și încălzite, perdele de mătase, ecrane LED, măsuțe pliabile montate în spătarele scaunelor din față și un minifrigider dotat cu pahare de cristal. Versiunea pe care o folosește liderul Rusiei cântărește 6,5 tone și se vinde cu aproape un milion de dolari.

Elisabeta a II-a a Marii Britanii prefera limuzina Bentley

Regretata Elisabeta a II-a a Marii Britanii prefera să se deplaseze atunci când trăia la bordul limuzinei Bentley. Această variantă este făcută din același material rezistent la gloanțe care este folosit la căștile soldaților britanici.

În plus, vehiculul are are un blindaj rezistent la explozii, iar ușile creează o etanșare pentru cazul unui atac bio-terorist. Un aspect important este faptul că plafonul mașinii se ridică, ceea ce îi permitea Reginei să urce sau să coboare fără a fi nevoită să se aplece. Prețul pornește de la 12 milioane de dolari.

Președintele Chinei, Xi Jinping, merge cu un model Hongqi N501

Xi Jinping, șeful Partidului Comunist Chinez, se deplasează cu un Hongqi N501, care înseamnă „steagul roșu”. Mașina de lux are o lungime de aproape 5,5 metri și o lățime de circa 2 metri, este propulsată de un motor V8 turbo de 402 CP. Este complet blindată și cântărește aproximativ 3.000 kg. Hongqi N501 este cea mai veche marcă de automobile din China.

Kim Jong-un preferă tot marca Mercedes

Președintele Coreei de Nord preferă să se deplaseze în condiții depline de siguranță la bordul unei limuzine Mercedes-Maybach S600 Pullman Guard, fabricat în 2013. Mașina este puternic blindată și are un motor V12 bi-turbo de 5,5 litri care produce 517 CP. Prețul unui asemenea automobil luxos ajunge și la 1,5 milioane de dolari.

Papa Francisc a ales un Mercedes-Benz M-Class

Papa Francisc a folosit multe mașini de-a lungul timpului, însă cel mai cunoscut este papamobilul, un Mercedes-Benz M-Class blindat. SUV-ul are în partea din spate o platformă supraînălțată, care este înconjurată de pereți fabricați din sticlă antiglonț. În interior, Suveranul Pontif are un scaun pivotant, de unde salută oamenii în timpul deplasărilor sale oficiale. Valoarea unui astfel de papamobil este de aproximativ 425.000 de dolari.