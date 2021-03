Ce mănâncă Archie la micul dejun. E înnebunit după cum îi gătește Meghan Markle

Prințul Harry și Meghan Markle au preferat să nu dea prea multe detalii despre modul în care aleg să-l educe pe micul Archie și despre stilul de viață al acestuia. Totuși, în cadrul unei emisiuni, Ducele de Sussex a devoalat ce mănâncă băiatul său la micul dejun.

Prințul Harry a dezvăluit ce îi face Meghan Markle lui Archie la micul dejun. Copilul adoră acest desert

Prințul a început prin a se lăuda cu odorul său pentru că deja a rostit primele cuvinte. De asemenea, s-a declarat impresionat de personalitatea sa remarcabilă: „Fiul meu are acum peste un an şi jumătate, este incredibil, are o personalitate uimitoare. Deja cântă primele sale cântece. Primul său cuvânt a fost crocodil”.

Deși prima dată a spus ”crocodil”, un alt cuvânt preferat este ”vafe”, fiindcă este felul său de mâncare preferat. Micuțul adoră să mănânce vafe la micul dejun, pregătite chiar de mama sa, Meghan Markle, potrivit hellomagazine.com.

Ducesa de Sussex a schimbat trei bone în patru luni

Meghan Markle este spaima bonelor. Se pare că, datorită iubirii față de fiul său, are tendința să pună restricții celor din jur. Astfel, a stabilit un set de reguli rigide, pe care aceștia trebuie să-l urmeze. Până la vârsta de 4 luni, Archie schimbase deja două bone.

Pe cea de-a treia bonă, însă, Meghan a descris-o ca fiind un „dar trimis de la Dumnezeu”. Despre celelalte spune că a fost nevoită să renunțe la ele din cauza neprofesionalismului lor, cât și a lipsei de experiență.

Pe de altă parte, în presă au apărut zvonuri că prima ar fi renunțat singură la locul de muncă, pentru că nu suporta modul în care era tratată de Meghan. Fosta actriță americană îi cerea lucruri pe un ton nepotrivit și avea un comportament pe care nu-l putea tolera.