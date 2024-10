Ce mai face Dan Bordeianu, la 20 de ani de la succesul telenovelei ”Numai Iubirea”. E de nerecunoscut, cu ce se ocupă acum

În urmă cu 20 de ani, Dan Bordeianu făcea senzație pe micul ecran, în prima telenovelă românească. A format un cuplu în ”Numai iubirea” cu Adela Popescu, însă chimia lor a trecut și dincolo de platoul de filmare, fiind împreună și în viața reală. După câteva roluri, acesta s-a retras din telenovele și a preferat să ducă o viață mai simplă.

Telenovelele românești au fost o adevărată rampă de lansare pentru mulți actori români. Unii dintre ei au rămas dedicați acestui tip de proiecte, în timp ce alții au preferat să se retragă și să se dedice altor tipuri de activități. Dan Bordeianu a dispărut subit de pe micile ecrane după rolurile din ”Numai iubirea” și ”Lacrimi de iubire” și mulți s-au întrebat cu ce se ocupă în prezent.

Fostul iubit al Adelei Popescu nu a renunțat la meseria lui, ci s-a dedicat altor proiecte, de mai mică anvergură. A continuat să joace pe scena de la teatru și chiar în lungmetraje, dar a refuzat să mai apară în telenovele, iar recent a dezvăluit motivul. Programul încărcat de filmare l-a făcut să nu mai accepte roluri în proiecte de lungă durată, după cum a mărturisit chiar el. Actorul a fost invitat la ”Întrebarea Mesei Rotunde”, unde a vorbit despre succes, dar și despre viața lui din prezent.

”Eu am dispărut din mediul ăla pentru că munceam foarte mult. Filmam 15-16 ore pe zi. Șapte zile pe săptămână, trei ani de zile”, a mărturisit protagonistul din ”Numai Iubirea”.

Dan Bordeianu a spus că popularitatea exagerată de care se bucurau el și colegii lui în perioada ”Numai iubirea” nu a fost deloc pe placul lui. Actorul preferă o viață mai simplă, astfel că în urmă cu 10 ani s-a retras împreună cu familia la țară, în casa în care a locuit tatăl său, pentru a se bucura de liniște și natură. Actorul și-a descoperit și o nouă pasiune și prelucrează lemnul, din care face diverse obiecte casnice și de decor.

”Locuiam în Piața Iancului, chiar în intersecție. Și am parcat mașina cam la vreo zece metri de scara blocului. Și pe ăia 10 metri am fost oprit de vreo trei oameni – n-o să uit niciodată – să mă felicite, foarte drăguți și amabili. Eu nu știam ce se întâmplă. Nu mi-a plăcut niciodată faima aia. La nivelul ăla – când sunt 30.000 de oameni în fața ta și tu faci un semn cu mâna și ăia urlă – faima e nefirească. Nu prea știi cum să reacționezi.

Dacă eu spun o poezie în fața a 30.000 de oameni și lor le place și aplaudă, mă simt confortabil. Dar când doar apar și ăia urlă, nu înțeleg ce se întâmplă. Nu mi se leagă în cap. Am profitat de faima asta în a-i aduce la teatru. În același timp, marketingul care se practica în perioada aia nu se concentra pe calitatea meseriei. Se practica pe vacanțe, celebru, bani, chestii, coperți de revistă. În ultimă instanță, era un produs comercial”, a mai spus Dan Bordeianu.