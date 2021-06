Ce mai face azi Urinela din Vacanța Mare. Cum s-a reprofilat actrița Ani Crețu. EXCLUSIV

Vă mai amintiți de simpatica Ani Crețu sau Urinela, din serialul de succes ”Vacanța Mare” (PRO TV)? Actrița ne-a povestit, în interviul pentru impact.ro, despre debutul anevoios, alături de Mugur Mihăescu, despre munca în televiziune, acum fiind prezentatoare la A7TV, despre fiul și iubitul ei, dar și despre marele hobby: ”Practic karate și Kobudo la Dinamo, tocmai am luat 1Dan- prima centură neagră în Shito Ruy”.

Ani Crețu își amintește cu nostalgie de anii în care a muncit cot la cot cu membrii grupului umoristic Vacanța Mare, chiar dacă debutul a fost anevoios, căci pretențiile erau foarte mari:

Nu e ușor să filmezi cu un uragan ca Mugur, să nu înțelegi un text sau un personaj creat de Radu, să nu poți improviza instant dacă este nevoie. M-au format toți anii ăștia. M-au adoptat și integrat imediat, nu fără a-mi face „botezul”, dar asta e altă poveste. Am fost în ”Vacanța Mare” 7 ani și jumătate. Când au revenit, de fapt, am revenit și eu”.

„Eu cred că dacă mâine ne dă strigarea pentru Vacanța Mare, vom începe să vorbim, râdem, glumim, filmăm din punctul în care am rămas. Doar că puțin mai maturi… În 2005, filmam pentru La Bloc, acolo m-au văzut, eram în Pro TV atunci, și, pac!, am trecut la ”Vacanța Mare”. Deci, fără casting, pe bază de talent. A fost o bucurie să descopăr în mine valențe necunoscute ca actriță: comedia pură, crearea rapidă de caractere și personaje – căci de la text la rol e mult, adaptarea la un grup omogen și sudat și mai ales ridicarea la standardele lor, căci, nu știu câți știu, dar în ”Vacanța Mare” standardul ca membru era foarte sus.

Ani ne-a povestit și despre rolurile jucate pe scena Teatrului pentru copii „Ion Creangă”, din București, unde îl interpretează și pe celebrul Pinocchio:

Am luat și premii cu acest personaj, pe care nu l-am jucat cum se așteaptă lumea… ca pe o păpușă din lemn, ci viu, extrem de uman pentru că asta își dorea Pinocchio: „Să fie un băiețel adevărat”. Dacă voia să rămână o păpușă din lemn nu ar fi mințit, fugit de-acasă, fugit de școală, căci tocmai asta este esența personajului: drumul către umanizare si maturizare este pavat cu încercări si tentații. Ce faci în fața lor? Cam așa îmi lucrez eu rolurile. Acum, după un an în care ne reluăm încet-încet activitatea la teatru, vă aștept și la „Prostia Omenească”, după Ion Creangă”.

Ani a fost mărită, a trecut printr-un divorț, dar a dat uitării acel episod dureros:

Se înțelege perfect cu tatăl copilului ei, pe care îl adoră:

Artista ne-a dezvăluit și secretul taliei de fotomodel:

„Am gena, părinții slabi, dar cel mai mult ține de ce și cum mănânc, în plus, după operația pe care am avut-o în toamna lui 2017, la coloana cervicală, practic karate și Kobudo la Dinamo, tocmai am luat 1Dan- prima centură neagră în Shito Ruy. Pentru mine este o realizare, mai ales că sunt operată pe coloană și am mai multe alte probleme la coloană. Mănânc echilibrat, cât pot de sănătos, și fac mișcare. Am avut 2 ani și cu 5 antrenamente săptămânal, cantonament cu 3 antrenamente dure pe zi și nu mai am 23 de ani…”.