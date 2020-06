Ce limbaj ar putea vorbi oamenii peste doar 5 ani. Elon Musk i-a uimit pe toți cu asta

Elon Musk vine cu o nouă veste care șochează o lume întreagă. Mintea sa genială a descoperit ce limbaj ar putea să vorbească oamenii peste doar 5 ani.

Ce limbaj ar putea vorbi oamenii în 5 ani?

Elon Musk nu mai are nevoie de nicio introducere. Mintea lui genială l-a făcut să se trezească în conturi cu primul miliard de euro încă din 2002, an în care noi abia ne familiarizam cu nebulozitatea internetului. Azi, acesta se poate lăuda cu o avere de circa 40 de miliarde de dolari, cu șapte moștenitori care să-i ducă numele mai departe și cu invenții care revoluționează lumea. Elon rămâne unul din răsfățații topurilor Forbes, iar în topul anului curent ocupă locul 31 în lista miliardarilor de pe tot globul, dar are prima poziție în rândul liderilor inovativi ai anului 2019. Ideile sale promit mult mai multe, iar dezvăluirile recente indică faptul că nu se va opri prea curând să vină în ajutorul omenirii. Recent, a șocat pe toată lumea atunci când a susținut că lucrează la o tehnologie datorită căreia în cinci ani de acum încolo limbajul obișnuit ar putea să devină perimat. Mai exact, plănuiește că conecteze un dispozitiv electronic la un creier uman în cursul anului viitor. Cipul în cauză va fi alimentat de o baterie și implantat în craniu, iar electrozii asociați vor fi introduși în creier.

„Poate rezolva aproape orice este în neregulă cu creierul. Veţi putea comunica foarte repede şi cu mult mai multă precizie. Nu sunt sigur ce se va întâmpla cu limba. Cred că ar putea fi ca în The Matrix. Vrei să vorbeşti într-o altă limbă? Nicio problemă, doar descarci programul”

Elon Musk

Invenții

Zip2 – o compaie care dezvoltă și comercializează un ghid urban online cu hărți și pagini aurii pentru publicațiile de presă.

X.com/PayPal – plata cu cardul PayPal, serviciu financiar online cu plăți prin email.

Racheta Falcon (SpaceX) -companie aerospațială prin proiectul conceptualizat del și numit „Mars Oasis”

Mașina electrică(Tesla Inc.) – Musk a încercat să facă tehnologia mașinilor mai accesibilă, mai ieftină, mai puternică și cu acumulatori mai buni pentru a nu se descărca rapid.

Solar City – acoperișuri fotovoltanice

Starlink – luminițe care se deplasează pe cerul nopții în șiruri ordonate ca un șirag de mărgele luminoase, sateliți de dimensiuni mici lansați de Space X

The Boring Company – companie de construcții în infrastructură și tunele care e concentrată pe tunele ooptimizate pentru mașini electrice.

Submarinul pentru copii

OpenAI – companie care creează o inteligență artificială prietenoasă cu oamenii.

Neuralink – o companie neurotehnologica care are drept scop dezvoltarea interfatei creier-computer, dar și tratarea afecțiunilor neurologice