Informația aceasta a fost făcută publică de avocatul Bogdan Alexandru, care, la vremea aceea, îl reprezenta pe Gheorghe Dincă.

Pe de altă parte, fiica lui Gheorghe Dincă, pe nume Daniela Dincă, declara tot pentru Antena 3, în data de 2 august 2019, următoarele: „Ultima dată când eu mi-am văzut tatăl a fost anul trecut, înainte de Paşte, la înmormântarea bunicii mele.”

Cu toate acestea, în data de 23 august 2019, Daniela Dincă admitea în fața procurorilor DIICOT: „În ziua de 24.07.2019, am venit în Caracal și am trecut prin fața porții tatălui meu, însă nu am oprit. Împreună cu mine erau fratele meu, Dincă Gheorghe Daniel, și o colegă de seviciu din Arad. Fac precizarea că pe 24.07.2019, orele 10, când am trecut prin fața porții tatălui meu, am văzut două persoane ieșind din curtea acestuia, doi vecini despre care știu că se numesc Vică şi Fane”. Deşi anunță că nu a oprit să-şi vadă tatăl în data de 24 iulie 2019, Daniela Dincă nu spune pe șleau de ce a ales o rută ocolitoare pentru a ajunge la Dăbuleni, şi nu o rută directă.

Filmarea cu soţia lui Gheorghe Dincă poate fi văzută aici.