Ce înseamnă RIP. Ce semnificație are, de fapt. Mulți români nu știu

RIP este un acronim destul de utilizat în lume. Această expresie se folosește, de obicei, în contextul morții, dar poate fi folosită și în alte situații. În materialul care urmează vă arătăm ce înseamnă RIP, de fapt. Cu siguranță nu știați asta până acum!

Care este semnificația expresiei RIP

Acronimul RIP este folosit pe tot globul, dar puțini știu care este semnificația lui și de unde provine, de fapt. În limba română, RIP se traduce prin „Odihnește-te în pace” și este folosit pentru a exprima condoleanțe pentru cineva care a trecut în neființă. Totodată, această expresie se folosește și atunci când cineva trece printr-o perioadă dificilă, cum ar fi boală. RIP poate fi utilizat ca o modalitate de a exprima empatie și înțelegere.

La noi în țară, RIP poate fi regăsit adesea pe pietrele funerare din cimitire și monumente. Acesta este un mod de a exprima respectul și amintirea pentru cei care au murit. De asemenea, această expresie se regăsește și pe carduri, coroane de flori sau alte obiecte prin care ne putem exprima condoleanțele. Sunt și oameni care nu folosesc RIP și preferă să spună „Dumnezeu să-l ierte” sau „Odihnă veşnică”.

Mai mult de atât, expresia RIP este utilizată și în diverse culturi religioase, fiind abrevierea unei expresii din engleză, preluată din limba latină.

Dacă nu știați până acum, RIP înseamnă abrevierea expresiei „Reast in peace”, preluată din cuvântul latinesc „equiescat in pace”.

A fost descoperită prima dată în Spania

Potrivit istoricilor, acronimul a fost descoperit prima oară pe o piatră de la temelia bisericii Donostia, din San Sebastian, în Spania. Începând cu secolul al-XVIII-lea, RIP a început să fie folosit tot mai des pe pietre funerare. În plus, se folosea pe scară largă în confesiunile anglicane, luterane, metodiste sau romano-catolice.

Această expresie nu a fost descoperită doar în Spania, ci și pe pietrele funerare din secolul I î.Hr., în cimitirul Bet Shearim, dar scrisă în ebraică. Versetul respectiv se referea la cineva care a murit pentru că nu putea suporta răul care-l înconjura.

Mult mai târziu, expresia „veniţi şi odihniţi în pace” a fost folosită la vechile rugăciuni talmudice și continuă să fie folosită și astăzi în ceremoniile tradiţionale evreieşti.

Ani mai târziu, acronimul a fost răspândit la scară largă în cultura occidentală și folosit chiar și de popoarele care nu vorbeau limba engleză.

Totodată, expresia RIP mai are și alte versiuni, precum „Requiescat în pace et in amore”, „In pace requiescat et in amore”, care înseamnă „Fie să se odihnească în pace și dragoste”.

Citește și: Cum arată cel mai vizionat mormânt de la Cimitirul Bellu. Nu-i aparține unui artist. „Oamenii vin în fiecare zi”