Ce înseamnă Hexakosioihexekontahexafobia. Cum apare spaima de numărul 666, numărul Fiarei sau al Bestiei

Cu siguranță ai auzit despre „numărul Fiarei“, sau al „Bestiei“: 666. În Sfânta Scriptură se face referire la el ca fiind „cifra Diavolului“, iar de-a lungul anilor oamenii l-au botezat „numărul Anticristului“. Care este, însă, motivul pentru care multe persoane îl consideră malefic și se tem de el? De la ce a pornit, de fapt, hexakosioihexekontahexafobia? Aflați răspunsul la aceste întrebări în paragrafele următoare.

Ce este hexakosioihexekontahexafobia?

Acum 3.000 de ani în urmă apărea teama de numărul 666, sau „numărul Diavolului“, care este menționat de trei ori în Biblie. După atâta amar de vreme, pare-se că acest număr are încă o putere misterioasă asupra minții oamenilor.

Această fobie ce-şi are originea atât în crediţe religioase, cât şi în superstiţii, a primit chiar și un nume: hexakosioihexekontahexafobia.

În Cartea Apocalipsei, mai exact la capitolul 13, este descrisă „Fiara“, reprezentată de două animale biblice: „Și am văzut ridicându-se din mare o fiară cu zece coarne și șapte capete; pe coarne avea zece cununi împărătești, și pe capete avea nume de hulă. Fiara pe care am văzut-o semăna cu un leopard; avea labe ca de urs și gura ca o gură de leu. (…) Apoi am văzut ridicandu-se din pământ o altă fiară, care avea două coarne ca ale unui miel și vorbea ca un balaur“, se arată în Biblie.

Tot acolo găsim și numele codat al acesteia: „Şi nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei. Aici e înţelepciunea. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei. Căci este un număr de om. Şi numărul ei este şase sute şaizeci şi şase“, potrivit sursei menționate anterior.

Când și unde a apărut această superstiție?

După cum am putut observa, primele însemnări cu privire la „Fiară“ și numărul ei au fost făcute în Biblie, dar teama de „cifra Diavolului“ datează până în prezent. Spre exemplu, în Evul Mediu, Bestia Apocalipsei a inspirat chiar la apariția conceptului de Anticrist, o creatură malefică, fatală, în contrast total cu Isus Hristos.

Odată cu trecerea timpului, oamenii au transformat teama de numărul 666 în reale fobii, iar psihoterapeuţii au chiar şi o listă de simptome cauzate de hexakosioihexekontahexafobie, printre care: o stare bruscă de anxietate când ai de-a face cu acest număr, ori luarea unor decizii compulsive pentru a evita „numărul Diavolului“, ca de exemplu achiziționarea unui produs în plus ca totalul la casa de marcat să nu fie 666 de lei.

Au existat și cazuri în care oamenii au condus repede un kilometru sau doi în jurul casei, ca pe bordul maşinii să nu apară 666 de kilometri parcurşi.