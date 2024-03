Ce înseamnă, de fapt, Mercur retrograd? Motivul pentru care nu trebuie să ne temem de el. Roxana Ivanciu: „Cel mai bun moment” VIDEO EXCLUSIV

În cea mai nouă ediție a interviurilor Playtalk, Rebeka Pascu a avut-o invitată pe Roxana Ivanciu, astrologul EGO.ro. Aceasta a explicat ce înseamnă Mercur retrograd și de ce are o influență așa puternică asupra zodiilor în comparație cu alte planete din zodiac.

Se spune că Mercur retrograd este vinovat de cele mai multe ori când se întâmpla ceva în viața zodiilor. Însă nu doar Mercur retrograd aduce ghinioane, mai are și părți bune. Despre toate acestea a vorbit deschis Roxana Ivanciu, astrologul EGO.ro. Invitată la Playtalk, ea a explicat pe îndelete ce înseamnă, de fapt, Mercur retrograd

Tot în cadrul interviului, Roxana Ivanciu a specificat și ce semnifică Lilith, denumită și Luna neagră.

„Lilith este umbra din noi, este frică. Cel mai mare blocator de energie și de a evolua în viață este frică. Cel mai mare mâncător de energie. Lilith există în harta fiecăruia, într-o anume zodie, într-o anume casă. Și tu, când îți faci harta astrală, afli unde e și poți să afli care bucățică din viața ta este în frică. Lilith e periculoasă. Lupta cu frica este foarte grea. Noi ne dăm seama că putem să o diminuăm, să o ignorăm sau să ne împrietenim cu ea. Cred că cel mai bun mod de a lucra cu Lilith e să ne împrietenim cu ea. Eu îmi dau seama care e frică mea.

Să zicem că o am pe casa întâi, corpul fizic, părerea mea despre mine, eul meu, cine sunt eu. Și eu, de-a lungul timpului, am o frică de a nu fi penibilă, de cum mă vede lumea, am o teamă de cum arăt, de corpul meu. Lilith este o teamă care îngheață. Este rezultanta fricilor din hartă.

În general, trebuie să sari de frică. O conștientizezi, îți dai seama despre ce este vorba și tu, de la ceafă, îți iei frica, demonul, îl aduci în față, te uiți la el și ai un dialog. Asta înseamnă momentul de împrietenire. O întrebi ce vrea, care e problema. Îi spui că nu mai vrei să te domine, ci să fiți prietene. Începe acea terapie, ca la psiholog, în care lucrăm cu fricile noastre. Frica respectivă are la bază o traumă”, a mărturisit, în exclusivitate pentru Playtalk cu Rebeka Pascu, astrologul EGO.ro Roxana Ivanciu.