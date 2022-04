Ce înseamnă când visezi șerpi. Theo Rose a pățit-o chiar în weekend, ce vis ciudat a avut

Unii oameni visează, însă când se trezesc nu își mai amintesc nimic, iar alții țin minte fiecare detaliu din vis. Unele visuri au diferite semnificații, iar faptul că, de exemplu, visezi șerpi poate avea legătură cu provocările și sentimentele cărora trebuie să le faci fața în fiecare zi. Theo Rose a avut un vis asemănător și a împărtășit povestea cu fanii.

În general, șarpele din vis înseamnă că ai de a face cu o situație dificilă sau ai probleme din trecu pe care nu le-a rezolvat încă. De asemenea, contează și cum este șarpele în vis. Dacă este agresiv, poate fi vorba despre femei viclene, iar dacă se zvârcolește, trebuie să fii atent la dușmani.

De asemenea, prezența unui șarpe în vis poate aveam și conotații pozitive. El reprezintă vindecarea sau transformarea prin care urmează să treci, iar dacă șarpele este de casă, înseamnă că partenerul de viață îți este fidel.

Dacă îți este frică de șarpe, înseamnă că ai dificultăți în ceea ce privește înfruntarea situații incerte din viața ta. Pe de cealaltă parte, dacă prezența șarpelui îți este neutră sau chiar prietenoasă, înseamnă că te confrunți cu temeri sau frici legate de siguranță, însă este un indicator că te vindeci.

Un vis în care ești atacat sau mușcat de șarpe poate fi o chemare pentru a explora o situație provocatoare în viața ta. Dacă șarpele te împroașcă cu venin, înseamnă că în viața ta există o influență negativă.

The Rose păstrează mereu legătura cu fanii și le povestește diferite întâmplări din viața de zi cu zi. Recent, aceasta a povestit cum a visat un șarpe destul de mare, iar în vis era foarte speriată, deoarece acesta vorbea cu ea și spunea că o să-i facă rău.

Am visat că am ajuns la mine în sat și pe la poartă pe la Bianca Duțu, un șarpe.. Băi băiete, știți câta mai șarpele!? Am mai visat eu o dată, tot șarpe, e ceva. Știți câta mai șarpele!? Un d-ăla lung și gras, vai.. Rău. Și ce credeți, s-a dat la mine. L-am evitat o dată și după aia a început să facă așa și săream să-l evit și am intrat la Bianca în curte, și șarpele după mine.

Și am intrat la ea în bucătărie, noroc că era ușa descuiată. Și ce credeți, în timp ce mâncam pământul fugind spre bucătărie, șarpele vorbea. Și zicea ‘’Stai liniștită că te aștept’’, dar eu îl auzeam așa în mintea mea, nu știu cum să vă spun. Mamă, știți cum m-am trezit!? Încordată, băi deci, durere de spate d-aia rea. Sunt stresată, că am multe de făcut în perioada următoare și vreau să iasă bine toate și sunt așa, cred că d-aia visez’’, a povestit Theo Rose.