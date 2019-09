Ce îl vor întreba specialiștii pe Gheorghe Dincă la poligraf. Înainte de test, va fi supus unei alte proceduri

Gheorghe Dincă va ajunge în sfârșit la testul poligraf. Principalul suspect în cazul crimelor de la Caracal a fost adus la București, în cursul zilei de duminică, pentru a fi supus testului care poate desluși tragedia care a cuprins România de mai bine de o lună. Ce întrebări i se vor pune inculpatului?

Gheorghe Dincă a fost adus la Arestul Central al Poliției din Capitală pentru a fi testat cu detectorul de minciuni. Întâi de toate, suspectul princial al dispariției Luizei Melencu va fi supus unei expertize psihiatrice înainte de a i se adresa întrebările care vor dezvălui cele petrecute în cazul celor două fete din Caracal.

Surse judiciare au precizat, pentru libertatea.ro, că Dincă și-a dat acordul pentru testul aferet dinaintea perchezițiilor care i-au vizat locuința din Caracal care au durat nu mai puțin de 35 de zile. Testul mult așteptat va începe doar după ce psihologul criminalist al Poliției Capitalei va studia în amănunt documentele din dosarul Caracal. Subliniăm faptul că testul poligaf nu poate constitui o probă concludentă la dosar.

Liviu Chesnoiu, expert-poligraf, a dezvăluit care este procedura în cazurile de genul acestuia și care sunt întrebările la care inculpatul va fi supus.

„Dinca va fi intrebat daca doreste sa faca testul. Se va constata inainte daca este apt pentru a fi testat, iar procurul de caz va decide ce va fi intrebat. Testul are de regula 10 intrebari. Trei intrebari vizeaza cazul in sine, iar restul sunt neutre si de control. Procurul de caz ordona ce intrebari se pun. Un test daca se aplica dureaza vreo 5 minute cu pauza intre teste si se aduna. Eu, in general, aloc o ora inainte de testare, o ora testarea si o ora analiza poligraf si scrierea expertizei”

Liviu Chesnoiu