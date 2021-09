Ce îi face fiul Ilincăi Vandici mamei sale, când ies din casă. Prezentatoarea Kanal D a mărturisit tot EXCLUSIV

Ilinca Vandici s-a destăinuit pentru impact.ro: „Prefer să duc toate lucrurile în partea frumoasă a vieții. Am renunțat la partea ei de dramă, pe care am avut-o și eu, o bună parte din tinerețe!”

Ilinca Vandici, 35 de ani, e deopotrivă prezentatoare de televiziune, dar și actriță. Fostă deținătoare a mai multor titluri de Miss, inclusiv ”Miss Bihor”, zona copilăriei sale, și ”Miss Mamaia”, Ilinca a rămas cu același farmec răpitor, chiar dacă din 2017 s-a așezat la casa ei.

Ilinca s-a măritat cu alesul inimii sale, omul de afaceri Andrei Neacșu,chiar în preajma sărbătorii pascale de acum patru ani, iar în iulie 2017 a venit pe lume și băiețelul lor, Zian. Despre acesta din urmă, Ilinca Vandici spune că e cel care o ține mai mereu în priză.

Pe de altă parte, prezentatoarea emisiunii Bravo, ai stil! de la Kanal D, susține că a trecut de acea parte a vieții sale în care a trăit o parte mai zbuciumată, mai de ”dramă”.

„Mi-am găsit echilibrul și mi-am dus viața în punctul în care îmi permit să fac ce-mi place. Mai mult, duc în general situațiile de viață și lucrurile acolo unde-mi place și acolo unde vreau eu să le duc, adică doar în partea pozitivă.

Am avut și eu o parte bună din tinerețe în care mi-a plăcut să trăiesc din dramă. Am trăit-o, am simțit-o, am plâns-o, am zâmbit-o, dar într-un final am renunțat la ea. Așa se întâmplă și în viață, și cu situațiile reale, și cu oamenii. Trebuie să știi la un moment dat să le dai drumul să plece!”, susține aceeași vedetă.