Ce i s-a întâmplat lui Gigi Becali la secția de votare. A făcut show după ce a încurcat buletinele de vot

Gigi Becali a vota la alegerile locale, ca de fiecare dată. Dar latifundiarul din Pipera a avut probleme la secția de votare și a fost nevoit să anuleze votul. La ieșire, a explicat cu cine a votat și ce s-a întâmplat, de fapt.

Cu cine a votat Gigi Becali la alegerile locale

În acest an se desfășoară toate tipurile de scrutinuri în România, fiind stabilite în lunile iunie, septembrie și octombrie. Localele și europarlamentarele au fost comasate, potrivit unui acord încheiat de coaliția de guvernare PSD-PNL. Gigi Becali a fost să voteze și a fost protagonistul unui incident neplăcut la alegerile locale.

Finii lui Gigi Becali, Gabriela Firea și Florentin Pandele, candidează la alegerile locale din partea PSD la Primăria Generală a Bucureștiului, respectiv la Primăria Voluntari.

Latifundiarul din Pipera a fost să voteze la secția din Voluntari, dar a greșit buletinul de vot. Din acest motiv, Gigi Becali a trebuit să își anuleze votul. La ieșirea de la urne, acesta a explicat ce s-a întâmplat, de fapt.

”Da, prea mult, sunt oameni care se și încurcă… M-am încurcat că am pus pe AUR și era de fapt la primărie și am pus primar AUR. Eu am pus AUR. Am anulat votul, am luat altul. Votăm pentru o Românie care sa strălucească ca aurul”, a spus patronul FCSB, la postul de televiziune România TV.

Gigi Becali vrea să își facă partid

În primăvara acestui an, Gigi Becali a depus o cerere în instanță pengtru a înființa un nou partid. Patronul FCSB-ului nu se află la prima experiență în politică. În anul 2004, latifundiarul din Pipera înființa Partidului Noua Generație-Creștin Democrat, o formațiune de orientare de dreapta, dar care s-a desființat în 2022.

În septembrie 2023, Gigi Becali își anunța intenția să își facă un nou partid, pe care să îl finanțeze, dar a susținut că nu va mai candida la nicio funcție. ”Să vină oamenii din stradă să facem un partid. Eu nu candidez, cheltui toți banii și pun pe altcineva să conducă țara”, a declarat acesta în 2023.

Cum se va numi partidul lui Gigi Becali

Noua formațiune a lui Gigi Becali se va numi Partidul Noua Gardă-Creștină Democrată, iar printre membrii formatori se numără și Ionuț Luțu, omul de încredere al latifundiarului.

Patronul FCSB-ului a candidat în anul 2009 la alegerile prezidențiale, însă a obținut sub 2% din numărul total de voturi. În plus, în același an, Gigi Becali a fost membru în Parlamentul European. Acest lucru se întâmpla după ce a candidat pe lista Partidului România Mare.

Gigi Becali și-a încheiat cariera politică în mai 2013, decizia fiind luată după ce a fost condamnat la trei ani de închisoare în dosarul schimbului de terenuri cu Ministerul Apărării. Uterior, a primit un spor de şase luni după alte două condamnări, în dosarul „Valiza” şi în cel al sechestrării celor care i-au furat maşina.