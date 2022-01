Ce i-a spus Saveta Bogdan lui Zanni despre tatuajele pe care le are. Cătălin Maruță a început să râdă

Saveta Bogdan a fost prezentă în ediția de azi a emisiunii La Măruță. Ieri, interpreta de muzică populară a împlinit vârsta de 75 de ani. Prezentatorul Cătălin Măruță a ținut să îi ureze un călduros „La mulți ani„, invitând-o în platou, unde se află și trei dintre foști concurenți ai emisiunii Survivor România, emisiune care se vede la PRO TV.

Fostul câștigător Survivor România 2021, Zanni, este în platoul La Măruță, alături de alți foști colegi de competiție, precum Majda sau Marius Crăciun. Când Saveta Bogdan l-a văzut pe Zanni, simpatica interpretă nu a putut să nu remarce tatuajele de pe corpul lui Zanni. Artista de muzică populară l-a întrebat în ce parte a corpului a fost cel mai dureros să își facă tatuaj, spunându-i, în glumă, și de ce nu îi dă follow pe rețelele sociale.

Saveta Bogdan face parte dintre românii afectați de factura la gaze. Ea a fost în șoc când a primit factura de 800 de lei, deși nu consideră că ar fi consumat mult.

„Mi-a venit 800 de lei. Căldura nu este cum trebuie, iar eu am băgat în priză un calorifer electric. În baie e foarte frig de nu poți să te speli. Mi-a venit 800 de lei, aici am 600 de lei, dar eu am fost plecată și în America. Am fost acolo, am făcut în scris, aștept rezultatul”, a mărturisit Saveta Bogdan la Antena Stars.