Ce i-a spus Ioana Năstase lui Teo Trandafir. La ce a renunțat soția lui Ilie Năstase pentru fostul sportiv

Cuplul Ioana Năstase și Ilie Năstase au trecut prin momente grele în această perioadă. După un scandal de zile mari, Ioana își anunța decizia de a divorța de celebrul fost tensimen. Anunțul a lăsat în stare de șoc mondenul românesc, dar lucrurile s-au schimbat radical. După o perioadă de incertitudine și certuri, în cele din urmă cuplul renunța la divorț, spunând că s-au împăcat. Despre toate astea a vorbit Ioana Năstase, fiind invitata celebrei moderatoare tv, Teo Trandafir.

Ultimele două luni, pentru cuplul Ioana Năstase și Ilie Năstase au fost de la agonie la extaz. După ce s-au certat și s-au acuzat unul pe celălalt, toată lumea era convinsă că totul s-a terminat. De altfel Ioana Năstase anunța că va înainta actele pentru divorț.

Dar, după o perioadă tulbure, cei doi anunțau că s-au împăcat și că nu se mai pune problema de divorț, cel puțin deocamdată. Recent, invitată fiind la emisunea moderată de Teo Trandafir, la Kanal D, Ioana Năstase a recunoscut care ar fi fost lucrurile la care a renunțat.

„Eu când iau o decizie o iau! Trebuie să recunosc că de această dată mi-am călcat pe suflet și am încercat să merg mai departe. Ilie mă are doar pe mine. Eu sunt cea care are grijă de el, stau cu el, îl duc la medic și am considerat că el chiar are nevoi de mine.

(…) Mi-am neglijat nepoțica, mi-am neglijat copilul. Sunt mai mult alături de Ilie pentru că el are nevoie de mine și având și vârsta pe care o are, eu trebuie să fiu în preajma lui tot timpul, așa am considerat eu. Familia mea îl iubește foarte mult și îl respectă foarte mult”, s-a confesat Ioana Năstase la Teo Show.